Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale controllati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ti comunico dunque la mia auto sospensione dal PD fino a quando questa vicenda non sarà chiarita lo faccio non per qualche moralista Senza morale Oggi ha chiesto mio passo indietro No lo faccio per rispetto è l’affetto che provo verso gli iscritti del PD qui voglio bene perché voglio dimostrare loro di non avere niente da nascondere nessuna paura di attendere la verità lo scrive su Facebook e Luca Lotti in una lettera indirizzata al segretario Nicola Zingaretti giudice brasiliano assolto per infermità mentale l’uomo che aveva accoltellato l’allora candidato presidenziale bolsonaro ordinando il suo ricovero per un tempo indefinito in un manicomio giudiziario Lisbona e Oliveira è rimasto sotto custodia della polizia dal 6 settembre quando è stato accusato di aver accoltellato bolsonaro durante un comizio nella città c’è anche Jchilometri a nord di Rio de Janeiro la lama lesione all’intestino mettendo in pericolo la vita dell’attuale presidente brasiliano si erano troppo importanti per rinunciare nonostante lo slittamento dei tempi di attesa dei paesi del Sud Europa a Malta che ha fatto saltare più di un bilaterale in agenda alla fine il premier Giuseppe Conte il presidente francese Emmanuel Macron è sono riusciti a ritagliarsi un colloquio consapevoli del fatto che dopo le elezioni del passato questa pausa gli interessi dei due leader potrebbero convergere senza alcun dubbio ci piacerebbe vedere Francesco come una parte fondamentale del nostro futuro lavorando con vertici la nostra dirigenza sportiva potrai iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera così il presidente della Roma Pallotta parlando del ruolo del DT offerto a Totti è un sogno è bello bello c’è ancora tanto da fare ma è stata una vittoria importante tutti conoscevamo la porta della Giamaica ma nonostante questo la squadra dimostrato di avere un gran carattere di rimanere concentrata questa vittoria è importante cosìCristiana Girelli autore di una tripletta commenta Sky Sport la vittoria dell’Italia sulla Giamaica per 5 a 0 era una partita fondamentale per noi che si assicurava il passaggio agli ottavi è un traguardo però sono state brave sono felice essere agli ottavi per noi dell’Italia e tanta roba così la pipì dell’Italia Milena Bertolini commenta sempre su Sky la vittoria sulla John ed è stato un tutto esaurito gli aerei sera alla Visarno Arena delle Cascine per l’icona pop del momento Ed Sheeran che ha animato La seconda serata del Firenze Rock dopo l’apertura con Massi in panchina è nulla ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa