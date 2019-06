Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale pensionati dalla redazione in studio Roberta frascarelli. dice brasiliano assolto per infermità mentale l’uomo che aveva accoltellato l’allora candidato presidenziale Gioia bolsonaro ordinando il suo ricovero per un tempo indefinito in un manicomio giudiziario de Oliveira è rimasto sotto custodia della polizia dal 6 settembre quando è stato accusato di aver accoltellato bolsonaro durante un comizio nella città 186 km a nord di Rio de Janeiro la la Malesia no l’intestino mettendo in pericolo la vita dell’attuale presidente brasiliano i dolci erano troppo importanti per rinunciare nonostante lo svezzamento dei tempi del vertice dei paesi Europa a Malta che ha fatto saltare più di unilaterali in agenda alla fine il premier Giuseppe Conte il presidente francese Emmanuel Macron e sono riusciti a ritagliarsi un colloquio consapevoli del fatto che dopo le elezioni delquesta volta gli interessi dei due leader potrebbero convergere senza alcun dubbio ci piacerebbe vedere Francesco come una parte fondamentale del nostro futuro lavorando con vertici della nostra dirigente prima potrà iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera così il presidente della Roma Pallotta parlando del ruolo del DT offerto a Totti è un sogno è bello bello c’è ancora tanto da fare è stata una vittoria importante tutti conoscevamo la porta della Giamaica ma nonostante questo la squadra dimostrato di avere un gran carattere di rimanere concentrata questa vittoria è importante così Cristiana Girelli autore di una tripletta come in tasca e forza la vittoria dell’Italia sulla Giamaica per 5 a 0 era una partita fondamentale per noi che si assicurava il passaggio agli ottavi è un grande traguardo però sono state brave sono felice essere agli ottavi per noi dell’Italia è tanta roba così la CT dell’Italia Milena Bertolini commenta sempre su Sky la vittoria sulla Giamaica ed è statoLaurito ieri sera alla Visarno Arena delle Cascine per l’icona pop del momento Ed Sheeran che ha animato La seconda serata del Firenze Rock dopo l’apertura con panche e ed è tutto grazie per averci seguito abbiamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa