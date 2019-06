Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il governo ha più o meno una settimana di tempo per rispondere ai dubbi dell’Unione Europea sui conti portando i nuovi elementi che ha promesso è quanto emerso Al termine della due giorni di riunioni Lussemburgo nella nella ministro Giovanni Tria avviato il negoziato ascoltando le richieste della controparte i tempi si sarebbero quindi stringendo perché la commissione ha bisogno di tempo per valutare i nuovi dati prima di preparare la raccomandazione di apertura della procedura contro l’Italia sul debito cibi scaduti scongelati e ricongelati mancato rispetto delle norme igieniche etichette incomprensibili importazioni vietate i controlli dei NAS dei Carabinieri in Italia i ristoranti etnici e depositi di alimenti provenienti dall’estero Hanno accertato irregolarità in 242 strutture quasi la metà dei locali selezionati l’incidenza è maggiore neldella ristorazione negli all you can eat nel 48% dei locali sono state trovate irregolarità chiuse o sospese 22 attività e gli altri due corpi sono stati trovati in un auto sul litorale vicino a Roma i cadaveri non sono stati identificati probabilmente si tratta di un uomo e una donna sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri del nucleo investigativo pugno dice brasiliano assolto per infermità mentale l’uomo che aveva accoltellato l’allora candidato presidenziale Sawyer bolsonaro ordinando il suo ricovero per un tempo indefinito in un manicomio giudiziario mi devo liberare rimasto sotto custodia della polizia dal 6 settembre quando è stato accusato di aver accoltellato bolsonaro durante un comizio al nord di Rio de Janeiro compra la scuola per non farla chiudere il duetto di una donna madre di una ragazzina di 14 anni un figlio di 8 lei da messa Crivelli messaggi mentali in un’altra scuola dato l’annuncio Al termine della festa di fine anno scolastico la scuola Sant’Anna di Vallecrosia di proprietà delle suore della Caritàmetti in vendita l’edificio ha una cifra milionaria ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alla prossima edizione pomeridiana

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa