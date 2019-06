Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio addio a Franco Zeffirelli attore scenografo e sceneggiatore costumista anche pittore ma soprattutto regista di film prosa e Lirica è scomparso all’età di 96 anni Fiorentino purosangue va pensarti come rigoglioso frutto di una bottega che ebbe in Luchino Visconti il primo maestro custode dei classici ma anticonformista ha immaginato una cultura italiana ancora Rinascimento intrisa di Gusto antico eleganti di primati al passato giovane bellissimo poi Dandy raffinate ed eleganti infine gentiluomo solitario Zeffirelli resta isolato Cantore di una vita ormai scomparsa in politica ho appena firmato il divieto di ingresso transito e sosta la nave Sea Watch 3 nelle acque italiane come previsto dal nuovo decreto sicurezzaai complici di scafisti e trafficanti lo scrive su Twitter Matteo Salvini canale è al limite delle acque territoriali italiane a 15 miglia da Lampedusa da NG fa sapere che sempre in acque internazionali verrà fatto un controllo sanitario a bordo da parte del Centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare in Libia non torneremo ribadiscono dalla nave Luca Lotti dice di avere info sul CSM è falso replica il colle quanto scrivono oggi alcuni quotidiani nei servizi sono pubblicati alcuni estratti di intercettazione dell’ex ministro PD appaiono totalmente fuorvianti alcune frasi ricostruzioni legate al Presidente della Repubblica è stata la replica di Lotti intanto Erminia evidenza le intercettazioni trovano che ero un ostacolo per il momento è tutto vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa