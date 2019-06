Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio Buonasera della redazione 10 dei 53 migranti a bordo di Nave sea-watch ferma al limite delle acque territoriali italiane al largo di Lampedusa sbarcheranno sull’isola italiana allo sbarco autorizzato per sette di loro perché necessitano di cure mediche e per tre accompagnatori migranti verranno trasferiti a Lampedusa con una motovedetta della Guardia Costiera in base al nuovo decreto sicurezza al ministro questa mattina a divieto di ingresso della nave in acque italiane stop ai complici di scafisti e trafficanti aveva detto il vicepremier Salvini in un thread in Libia non torneremo è stata la risposta equipaggio della o NG addio a Franco Zeffirelli attore scenografia sceneggiatore costumista pittore ma soprattutto regista di film e prosa e Lirica è scomparso all’età di 96 annipurosangue ama pensarti come rigoglioso frutto di una bottega che ebbe in Luchino Visconti il primo maestro custode dei classici ma anticonformista immaginato una cultura italiana rinascimentale intrisa di Gusto antico ed eleganti riferimenti al passato giovane bellissimo poi Dandy raffinato ed elegante hai un fine gentiluomo solitario Zeffirelli Resta al isolato di una civiltà ormai scomparsa lunedì camera ardente a Firenze sul palcoscenico mondiale io ero una forma psicopatica e drogata una puttana colpevole è stata una falsa storia e infondata che ha scatenato le fantasie della gente queste le parole di Amanda Knox in lacrime al festival della Giustizia penale a Modena il primo novembre del 2007 Rudy guede entrò nel mio appartamento violentando e uccidendo Meredith ha lasciato tracce di DNA e impronte fuggito dal paese processato e condannato nonostante ciò unimportante di persone non ha sentito il suo nome questo perché PM polizia giornalisti si sono concentrati su di me non basandosi su prove o testimonianze queste le parole di Amanda è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa