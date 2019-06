Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale la Buonasera della rivelazione appuntamento con informazione Gabri Luigi in studio in apertura la cronaca andiamo a Napoli dove si ha ucciso con un colpo di pistola alla testa al docente di matematica di un’auto liceo cittadino arrestato nei giorni scorsi accusato di aver abusato di due studentesse all’epoca dei fatti 15 anni l’uomo 53enne era agli arresti domiciliari nella sua residenza in un comune dell’hinterland partenopeo sul posto il cliente per i rilievi del caso è scomparso questo oggi all’età di 96 anni Franco Zeffirelli attore scenografo e sceneggiatore costumista pittore ma soprattutto regista di film prosa e lirica Fiorentino purosangue amava presentarsi come rigoglioso frutto di una bottega che è ben Luchino Visconti il primo maestro custode dei classici ma anticonformista immaginato una cultura italiana ancoraSimmenthal e intrisa di Gusto antico ed eleganti riferimenti al passato la camera ardente sarà aperta lunedì mattina nella sua città a Firenze ad Hong Kong l’annuncio di sospensione sine die del dibattito sulla controversa legge sulle tradizioni in Cina lo ha annunciato la governatrice che eri lan motivando la mossa Alla luce di quanto successo e come governo responsabile in riferimento alle proteste di domenica e gli scontri di piazza le manifestazioni programmate domani fanno sapere gli attivisti si terranno Comunque è andranno avanti fino al ritiro definitivo della legge fanno a sapere i pestati un’autobomba esplosa ad un posto di blocco vicino al parlamento di Mogadiscio in Somalia ucciso almeno 8 persone 16 feriti ci sarebbe stata anche una seconda esplosione forse è una autobomba la polizia allestito posti di blocco aggiuntivi per prevenire attacchi degli integralisti islamici delle ashabad scrive il sito inglese medianetwork un uomo sarebbe stato aè stato definito in manette anche l’uomo che ha ucciso sua moglie in un negozio di calzature in Corso Italia a Carini barricato nell’esercizio commerciale dopo l’omicidio da assassino avrei preferito la figlia sul posto i vigili del fuoco hanno forzato la porta d’ingresso i carabinieri hanno bloccato l’uomo i sanitari del 118 hanno trasportato la figlia in ospedale per moglie purtroppo non c’è stato nulla da fare sport in e chiusura lunedì pomeriggio Francesco Totti annuncerà le dimissioni da dirigente della Roma la scelta di dire addio alla società che lo ha visto crescere e diventare uomo sarà spiegato nel corso di una conferenza stampa lontano da Trigoria al CONI a due passi da quello stadio Olimpico in cui proprio il 17 giugno del 2001 il capitano giallorosso vinceva lo scudetto con la maglia della Roma è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa