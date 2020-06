Ultime Notizie Roma del 15-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio altre 10 aree residenziali sono state messi in quarantena a Pechino che hai registrato 36 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore lo rende noto il sindaco della capitale cinese Fase 3 da oggi riaperture con nuove regole tornano gli spettacoli riaprono le sale da ballo la fase 3 entra nel vivo con la ripresa di numerose attività dopo tre mesi le regole le iniziative dalle regioni momenti di forte tensione si sono registrati ieri sera nella centrale piazza Bellini una delle aree della Movida napoletana durata in un servizio di controllo del territorio da parte della polizia secondo la Questura nell’identificare alcune persone gli agenti sono stati insultati e cercati minacciati da numerose persone Stati Generalil’Unione Europea sincera gratitudine ora progettiamo il rilancio Italia non si tratta di parole vuote afferma il premier in un post su Facebook all’indomani della prima giornata di lavori degli Stati Generali a Villa Pamphili l’Italia ad esempio nelle emergenze le parole dei vertici europei esprimono un profondo senso di riconoscenza verso tutti noi e torniamo a New York Ryanair Bruxelles stato raggiunto da due colpi Darma da fuoco alla schiena e quanto rivela l’autopsia dell’afroamericano ucciso dalla Polizia ad Atlanta a Bruxelles morto per danni ad alcuni organi e la conseguente emorragia la causa del decesso secondo il medico legale che bolla in caso con omicidi sono appunti colpi alla schiena il Bay Bridge bloccato a San Francisco migliaia di persone a Washington davanti alla Casa Bianca strada in casa in New York a Los Angeles le manifestazioni contro il razzismo non si fermano negli Stati Uniti dove il caso Brooks alimenta la rabbia contro l’uso eccessivo della forza da parte della polizia ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa