Ultime Notizie Roma del 15-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco in studio coronavirus in Italia da oggi in Europa riaprono le frontiere dell’area Schengen Avvia oggi centri estivi per i bambini riaprono al Cinema e Teatri prevalgono le restrizioni anche domani e Francia Belgio Paesi Bassi Repubblica Ceca L’Italia torna a sperare nel turismo per attività oggi 25 lo porti italiani con la o presenta il suo piano agli Stati Generali e resta stabile il dato dei contagi di coronavirus in Italia ulteriori 338 in un giorno il 62% dei quali in Lombardia Altri 44 decessi in diminuzione da oggi attiva in tutti i paesi riaprono anche cinema teatri sale giochi e riapre anche la scuola con la prima riunione plenaria delle commissioni per l’esame di maturità ed oggi cadono anche in Europa la maggior parte delle restrizioni sugli spostamentigli inviti a non viaggiare revocano restrizioni anche Germania Francia Belgio paesi bassi e Repubblica Ceca e L’Italia torna a sperare nel turismo dicevamo al via da oggi c’è anche per la fascia 0-3 anni operativi 25 aeroporti italiani aumentano i voli a Fiumicino e Malpensa gli Stati Generali dove farà il suo esordio in pubblico con la u10 quartieri di sono in quarantena in Lombardia in crescita rapporto tra tamponi effettuati e positivi Il dato è salito ieri al 2,6% mentre sabato era 22 Ieri si sono registrati 244 casa e 23 decessi calano i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti di Battista serve la assemblea del MoVimento 5 Stelle Grillo dice c’è chi vive nel giorno della marmotta il con fondatore di 5 stelle replica ironicamente la proposta del deputato che ha parlato mezz’ora in piùPresidente del Consiglio Giuseppe Conte non tema picconatore da me se vuole fare il leader del movimento si deve iscrivere partecipare al prossimo congresso anche rivelato di essere allarmato dai soggetti che possono cavalcare la situazione di disagio dei cittadini a causa dell’emergenza coronavirus E questa era l’ultima notizia ancora voi tutti l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa