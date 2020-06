Ultime Notizie Roma del 15-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi agli Stati Generali farà il suo soldi in pubblico con la o che presenterà il suo piano si guidano gli interventi dei sindacati degli enti locali vertici europei hanno riconosciuto il ruolo centrale che l’Italia ha avuto in questa emergenza Siamo stati un esempio roba per me intanto Conte Salvini attacca il premier non conosce vergogna terremoto nel Movimento 5 Stelle di Battista chiede un Assemblea Costituente poi vediamo chi vince a ferma a stretto giro la foto di Grillo C’è chi ha il senso del tempo con il giorno della marmotta e torna il rischio scissione attesa per la posizione di Di Maio oggi c’è la direzione del PD stasera la camera vota il di selezione ed oggi caldo in Europa la maggior parte delle restrizioni sugli spostamenti inviti a non viaggiare rileva con le restrizioni anche Germania Francia Belgio paesi bassi e Repubblica Ceca in Italia torna a sperare nel turismo operativi da oggi 25 lo porti italiani aumentano i voli a FiumicinoMalpensa resta stabile dato dei contagi di coronavirus in Italia ulteriori 338 in un giorno il 62% dei quali in Lombardia Altri 44 decessi in diminuzione da oggi attiva in paese la immuni riaprono Intanto oggi cinema teatri sale giochi e riapre anche la scuola con la prima riunione plenaria delle commissioni per l’esame di maturità altri 10 quartieri di Pechino sono stati messi in quarantena dopo che la capitale cinese ha registrato 36 nuovi punteggi di coronavirus nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti altri 382 morti in un giorno circa 116 Mila in totale in America Latina e lei si è vicino la foto 80.000 allarme per l’intensità di contagi a Parma Bruxelles morto perde colpi sparati lì alle spalle secondo Lotto spia sulla americano ucciso in uno scontro con la polizia da Trump ha licenziato in la gente che ha fatto fuoco le manifestazioni proseguo in varie parti degli Stati Uniti la Francia Non smonterò alcuna stata ferma matrona Milano oggi al piede le prime indagini sullo sfregio Montanelli duplice omicidiodi sera nelle campagne del mistero due fratelli imprenditori agricoli ultrasettantenni sono stati ritrovati morti nei pressi di un Casolare accanto alcune pietre insanguinate le vittime sono Filippo e lo Monaca un terzo fratello ucciso in un agguato nel 1990 l’inizio della guerra di mafia in quelle zone cento anni fa nasceva nel quartiere Trastevere a Roma l’attore Alberto Sordi morto nel febbraio 2003 oltre 150 i film in cui è comparso dopo i successi in radio l’esperienza come doppiatore di Oliver tardi nella memoria collettiva incarnato l’italiano medio con tutti i suoi difetti le piccole virtù E questa era l’ultima notizia buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa