Ultime Notizie Roma del 15-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio da parte dei vertici europei agli Stati Generali è stato riconosciuto il ruolo centrale che l’Italia ha avuto in questa emergenza non si tratta di parole vuote e siamo stati un esempio per l’Europa e la gratitudine espresse indirizza faccio uno di noi dice il premier Conte Salvini lo attacca dopo la sfida sui visegrad non conosce vergogna che i paesi hanno governi eletti mentre lui tratta con governi sanguinari come Cina e Iran oggi agli Stati Generali con l’auto backup di regioni e comuni il governo intanto conferma l’accordo sulle Silva firmato ammazzo tre commissari arcelormittal ai 3 miliardi in campo per il rilancio di Alitalia terremoto improduttivo nei 5 Stelle di Battista chiede un Assemblea Costituente E poi vediamo chi vince vince ha scritto il giro l’affondo di Grillo Pensavo di averle viste tutte ma dopo i terrapiattisti ma ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film Il giorno della marmottache Di Battista ribatte chi non concorda spieghi perché torna il rischio della scissione attesa per la posizione di Di Maio riaprono le scuole italiane in vista degli esami di maturità di mercoledì dalle 830 è previsto l’insediamento delle commissioni formate da 200 interni dei presidenti che sono eterni e che svolgeranno la riunione plenaria in mia presenza questa come poi gli esami si svolgerà sulla base delle disposizioni sanitarie previste dai protocolli di sicurezza ogni commissione sorteggia una lettera dell’alfabeto Da lì si procederà da mercoledì con i colloqui in ordine alfabetico il numero dei candidati che sostengono il colloquio per ogni giornata non potrà essere superiore a 5 Carabinieri del nucleo investigativo di Ascoli Piceno della compagnia di San Benedetto del Tronto della stazione di Offida hanno arrestato Questa mattina un uomo in relazione a 8 minuti di volontari e quattro tentati omicidi di pazienti anziani ospiti in una residenza sanitaria assistenziale di Offida si tratta di un infermiereavvio nel settembre 2018 grazie Un operatrice socio sanitaria in servizio presso la stessa struttura seduta pesante sui listini asiatici in una riapertura di settimana che guardando i futures si pronunciano anche in Europa e negli Stati Uniti per il ritorno di timori mio nuovo andata di contagi da coronavirus mentre Pechino allungato la lista dei quartieri della città in lockdown a soffrire soprattutto doppio preceduta solo da Seul è seguita da un Kong oltre che da Sydney in Italia spread in lieve rialzo un’apertura €190 in calo sul dollaro altri 10 quartieri di Pechino sono stati messi in quarantena la capitale cinese ha registrato 36 nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti altri 382 morti in un giorno circa 116 Mila in totale in America Latina decessi 16 80.000 allarme per l’intensità di contagia Panama è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco la schiena e quanto rivela l’autopsia della americano ucciso dalla Polizia di Atlanta a Bruxelles mortoDammi ad alcuni organi la conseguente emorragia proseguono Intanto le proteste in tutti gli Stati Uniti contro il razzismo è la violenza da parte della polizia bloccato il Bay Bridge San Francisco migliaia di persone a Washington davanti alla Casa Bianca strade invase New York a Los Angeles la giornalista Anna Maria resta una delle critiche più feroci del presidente Rodrigo duterte è stata condannata per diffamazione via internet e la cauzione in caso denunciato dalle organizzazioni per i diritti umani come un esempio di persecuzione politica che potrebbe costare la reporter fino a tre anni di carcere nominata persona dell’anno da Time del 2018 ad altri giornalisti resta è stata arrestata l’anno scorso negli uffici del sito di informazione rappler da lei fondato giudicata colpevole di aver diffamato il potente uomo d’affari attribuendo di legami con il narcotraffico di esseri umani ed è tutto Buon proseguimento discorso appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa