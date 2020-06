Ultime Notizie Roma del 15-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Nicolas Maduro avrebbe finanziato nel 2010 il MoVimento 5 Stelle lo afferma il quotidiano spagnolo El Easy citando un documento delle intelligenze venezuelano a cui c’è anche una foto secondo il giornale l’attuale presidente del Venezuela Allora ministro degli Esteri dicevi avrebbe spedito una valigetta con 3 milioni e mezzo di euro al Consolato venezuelano Milano indirizzare gianroberto Casaleggio per finanziare direttamente il movimento fondato nel 2009 da Beppe Grillo il segretario di più Europa della vedova chiede di sospendere gli Stati Generali Per consentire Conte Di Maio ministri del MoVimento 5 Stelle di chiarire un paese completamente digitale ma anche un tessuto economico più competitivo è residente per imprese e lavoro che passa attraverso l’ambiente le infrastrutture la ricerca il sostegno alle filiere produttiveun ordinamento giuridico più Moderna Trento e anche in Italia più Ecco inclusiva sono nuovi capitoli del masterplan progettiamo in rilancio messa a punto dalla Presidenza del Consiglio con le proposte Che strano però sta bene gli Stati Generali alle forze sociali Oggi è il giorno dico laocoonte Ringrazia la sua Task Force per aver messo a punto un piano di ampio respiro un contributo importante per il confronto questi giorni fini dell’elaborazione del piano di governo come ripartire dall’emergenza per sviluppare una straordinaria opportunità di sviluppo è un patto per il rilancio del paese queste le linee che saranno affrontate anche nel pomeriggio intorno alle ore 14 in proposito abbiamo sentito il segretario confederale Cisl e è presidente nazionale anni per Marcello Pacificoper parlare degli investimenti anche sulla formazione La ricerca è aggiungiamo noi sull’istruzione per quanto ci riguarda l’investimento sulla istruzione e formazione è fondamentale per fare ripartire il paese ma non solo per fare riempire le scuole sicurezza a settembre e ripensare proprio integralmente Come andare a ricostruire il paese con la vitalizzazione della pubblica amministrazione con un’attenzione alla Green Economy e con Quindi con attenzione anche al patrimonio culturale tutto questo dove nasce operazione che parta dagli investimenti nella scuola inorganici una scuola che è stata dismessa insieme alla sanità pubblica negli ultimi 15 anni che ora invece ha bisogno di organici di classi che non siano più pollaio di personale assunto nei ruoli e non più precari ho tutti i ruoli sia come docente che domani sarà attivo ma non solo la scuola pensiamo anche alla ricercale accademie conservatori per un nuovo patto nuovo fatto con la società civile attraverso anche l’erogazione di voucher formativi assistenti tecnici digitali che può sempre formare la cittadinanza come la cittadinanza a una riscoperta di un’economia che deve essere basata soprattutto sullo sviluppo della Bellezza Italia come l’ha definita il presidente Conte e mettendo come ha detto il ministro Gualtieri ieri mettendo più grande finanziamento tra i paesi europei sulla scuola sembra un miraggio noi ci crediamo noi stasera di partite o che la scuola sta già sulla scuola è un investimento vogliamo crederci siamo pronti a dare il nostro contributo come parte Social che ora ci aspetti il governo nel frattempo gli emendamenti li abbiamo fatti presentare e abbiamo anche segnalati i quinterni commissionebilancio un atteggiamento positivo da parte del governo sarebbe un primo segnaletedesco eliminato l’allerta sui viaggi per 27 paesi europei tra cui l’Italia e la Francia si tratta di una che riapre i flussi turistici che la Germania e gran parte d’Europa il cosiddetto consiglio in posto anche lo spazio Schengen a causa del coronavirus il 17 marzo scorso viene sostituito da avvisi per i diversi paesi alcuni paesi devono aspettare ancora come nel caso della Spagna la Finlandia Norvegia la Francia allenta invece le norme di sicurezza contro il coronavirus nelle scuole per permettere ritorno in classe di tutti gli studenti come annunciato ieri dal presidente francese Emmanuel Macron apertura pesante per le principali Borse europee in una condizionata dai timori per una nuova Ondata dell’accademia di coronavirus che hanno spinto Invalsi mercati asiatici avvio in forte calo per Piazza Affari che l’inizio delle contrattazioni ha segnato meno 3 5% per poi ridurre le perdite almeno 22 mantenendo però l’impero eastin rustici di Banca Generali stabile lo spread tra Btp e Bund da 190 punti ed è tutto buono

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa