Ultime Notizie Roma del 15-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio mi avrebbe finanziato nel 2010 il MoVimento 5 Stelle lo afferma il quotidiano spagnolo ABC citando un documento dell’intelligence venezuelana di che pubblico una foto secondo il giornale l’attuale presidente del Venezuela Allora ministro degli Esteri diciamo avrebbe spedito una valigetta con 3 milioni e mezzo di euro al Consolato venezuelano da Milano indirizzate gianroberto Casaleggio per finanziare segretamente il movimento fondato nel 2009 da Beppe Grillo il segretario di più Europa della vedova Chiede di prendere gli Stati Generali Per consentire a Conte Di Maio ministri del MoVimento 5 Stelle di chiarire la situazione un paese digitale ma anche un tessuto economico più competitivo e resiliente per imprese lavoro che passa attraverso l’ambiente le infrastrutture la ricerca il sostegno alle filiere produttive un ordinamento giuridico più moderne ea €30 in ItaliaEcco inclusiva sono nove i capitoli del masterplan progettiamo il rilancio messo a punto dalla Presidenza del Consiglio con le proposte che saranno presentate negli Stati Generali delle forze sociali oggi il giorno dico laocoonte ringrazio per forza per aver messo a punto un piano di ampio respiro un contributo importante per il confronto di questi giorni ai fini dell’elaborazione del piano di governo e cambiamo ancora argomento ma in qualche modo continuiamo a parlare del futuro e delle rilancio riaprono le scuole italiane in vista degli esami di maturità di mercoledì dalle 830 Infatti iniziato l’inseguimento delle informate dei docenti interni dei presidenti che sono esterni che svolgeranno la riunione plenaria nel presente questa come poi gli esami si svolgerà sulla base delle disposizioni sanitarie previste dai protocolli di sicurezza ogni missione sorteggia una lettera dell’alfabeto e da lì si procederà da mercoledì con i colloqui in ordine alfabetico resta convinta che fosse giusto mantenere gli esami farli in presente in sicurezza dice il miniagenti di polizia penitenziaria sono sposati a Ferrara del reato di tortura per aver picchiato in cielo un detenuto è averlo fatto spogliare per loro la procura per Arese ha chiesto il rinvio a giudizio vittima porto di quotidiani locali è in carcere per omicidio i fatti risalgono al 30 settembre Dopodiché l’uomo è stato trasferito a Reggio Emilia nella richiesta di rinvio a giudizio tre sono accusati di aver agito con crudeltà e violenza nei confronti del detenuto approfittando della condizione di minorata difesa derivante dall’aver l’amanita oltre 15 milioni hanno seguito la Coppa Italia Ci auguriamo che mercoledì ci sia un seguito altrettanto importante ci stiamo avviando alla normalità Un passaggio importante per il paese che sta tornando a riconquistare ai propri spazi di relazione manca l’ultimo tassello i tifosi negli stadi lo ha detto Gabriele Gravina presidente FIGC a Radio 1 sulla Rai e chiudiamo Come di consueto sono spazio dedicato al mondo dei libri lo scrittore ternano Franco casadidio presenta ildel canarino la drammatica storia di due ragazzi tedeschi nella Germania a cavallo tra le due guerre mondiali di organi è un giovane di pura razza ariana e mentre Sara è un ebrea da parte di madre Tanto basta per liberarli che condannare il loro amore all’oblio l’autore racconta con precisione storiografiche delicata partecipazione dell’ascesa di Hitler del partito nazista che ha segnato Non solo il destino di due protagonisti milioni di persone per non dimenticare mai E per fare in modo che la memoria sia di monito per non ripetere gli stessi o gli errori di Franco casadidio Il volo del canarino un romanzo che trovate per Molfetta editrice ed è tutto per questa edizione buon proseguimento di appuntamento a più tardi

