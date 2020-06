Ultime Notizie Roma del 15-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto e un buon pomeriggio dalla redazione da Franco Vitale in studio Stati Generali Conte oggi il decreto per ulteriori 4 settimane di cassa integrazione abbiamo in cantiere progetti specifici la riforma e la semplificazione degli ammortizzatori sociali la rimodulazione in chiave di politica attiva degli strumenti di sostegno al rinnovo della disciplina della naspi ha detto con te parlando ai sindacati e cambiamo argomento di Battista chiede il congresso gelo di Lillo c’avete Finanziò al Movimento 5 stelle nel 2010 Di Battista chiede un congresso nazionale Costituente del MoVimento 5 Stelle c’è il gelo di Grillo qualcuno vive nel giorno della marmotta che ringrazio il movimento con 3 milioni e mezzo di euro altre 10 aree residenziali sono state messi in quarantena a Pechino che ha registrato 30i casi di coronavirus nelle ultime 24 ore lo rende noto Oggi il sindaco della capitale cinese che andiamo ad Atlanta Richard Brooks è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco alla schiena e quanto rivela la tua zia dell’afroamericano ucciso dalla Polizia di Atlanta a Bruxelles morto per danni ad alcuni organi la conseguente emorragia la causa del decesso secondo il medico legale che vola il caso con omicidio alla schiena e cambiamo ancora argomento sono un milione e 171 mila le famiglie che hanno percepito il reddito la pensione di cittadinanza con un importo medio del beneficio pari a circa €519 Quanto porta l’osservatorio statistico delle riferito al periodo che va dal Aprile 2019 a maggio 2020 le persone complessivamente interessate dalla misura sono quasi 2 milioni 797 mila nel dettaglio il reddito va a 1,42 milioni di nuclei per un importo medio di €557 mentre le famiglie che percepiscono la pensione di cittadinanza sono 129 mila 324 con un importocirca €238 le prestazioni decadute sono state €144000 nel complesso sono stati spesi finora per la misura 6 miliardi e mezzo di tutto buon proseguimento e appuntamento più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa