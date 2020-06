Ultime Notizie Roma del 15-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio giornale spagnolo attacca il MoVimento 5 Stelle nel 2010 avrebbe finanziato Chavez Crini si tratta di una fake news secondo la testata che pubblica in prima pagina foto di documento riservato dei servizi venezuelani al movimento sarebbero stati destinati 3 milioni e mezzo di euro con una valigetta indirizzata al fondatore gianroberto Casaleggio a fare da intermediario sarebbe stato il console Venezuela noami l’ambasciatore del paese sudamericano a Roma si tratta di un’informazione parte assurda il capo delle politico Movimento 5 Stelle valuteremo se adire alle vie legali Chiama parlare del coronavirus bankitalia D’Aprile vola il debito pubblico allarme della banca d’Italia è fatto covid sulle Entrate meno 20,4 % ad aprile Avvia oggi centri estivi per bambini riapronoteatrio revocano le restrizioni anche Germania Francia Belgio paesi bassi e Repubblica Ceca L’Italia torna a sperare nel turismo operativi da oggi 25 lo porti italiani in Belgio un nuovo focolaio l’aeroporto di viaggi pulau presenta il suo piano agli stati in generale Dunque dicevamo allarme di bankitalia sulla debito italiano schizzato in alto D’Aprile 2476 da oggi attiva in tutto il paese l’app immuni riaprono oggi cinema teatri sale giochi e li apre anche la scuola con la prima riunione plenaria delle commissioni per l’esame di maturità da oggi cadono anche la maggior parte delle restrizioni sugli spostamenti inviti a non viaggiare reggono le restrizioni anche Germania Francia Belgio paesi bassi e Repubblica Ceca L’Italia torna a sperare nel tu resta stabile il dato dei contagi di coronavirus in Italia ulteriori 338 in un giorno il 72% dei quali in Lombardia Altri 44 dodicesimi dimissione al via oggi centristianche per la fascia che va dai 0 ai 3 anni operativi Da oggi anche 25 aeroporti italiani o meno sono i voli a Fiumicino e Malpensa Belgio nuovo focolaio aeroporto di Liegi e Vittorio che presenta il suo piano gli Stati Generali e abbiamo detto anche i 10 quartieri di Pechino in quarantena cambiamo allora decisamente argomento mai come oggi la musica il centro mia vita della mia carriera ma sono più libero che mai perché vivo il privilegio di non doverla fare necessariamente per il mio sostentamento Fedez RAE imprenditore di se stesso che si muove tramite esperienze diverse alla musica dopo il brano le feste di Pablo con la giovane cara e dopo problemi con tutti uscito nelle settimane scorse ha pubblicato il singolo bimbi per strada limitando così la musica in Cina alle priorità ma senza dover rispondere per forza le logiche discografiche aperte per questo non c’è una data per il prossimo album dice tutto in divenire l’ultimo paranoia Airlines è uscito nel gennaio 2019 bimbi per stradanasce sulla musica di Cioni grandi Robert Miles brano icona degli anni 90 uscire 95 e Robert Miles cercare di Attenuare il problema delle morti bianche dopo la discoteca spronando a chiusura pagate c’era la voglia di far ballare Ma con uno strascico di malinconia un’atmosfera che calza perfettamente a questa strana estate 2020 un’estate che causa pandemia ha visto svanire grandi eventi musicali ma anche l’impegno di alcuni artisti pronti esibirsi davanti a un pubblico più ristretto se posso essere d’aiuto io ci sono ha detto concerti non per arricchire la stessa ma per dare lavoro ha detto Fedez E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto fretta te in nostra compagnia

