Ultime Notizie Roma del 15-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale in ritrovate d’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio Nicolas Maduro avrebbe finanziato nel 2010 il MoVimento 5 Stelle lo afferma il quotidiano spagnolo o citando un documento classificato dal intelligence venezuelana di cui pubblico una foto secondo il giornale dal presidente del Venezuela Allora ministro degli Esteri di Chavez avrebbe spedito una valigetta con 3 milioni e mezzo di euro al Consolato venezuelano a Milano indirizzati a gianroberto Casaleggio per finanziare segretamente il MoVimento 5 Stelle secca la smentita del capo politico del Movimento Vito Crimi e del socio fondatore Davide Casaleggio si tratta di una fake news dopo la sperimentazione immuni l’ app per il tracciamento di contagi da coronavirus è scaricabile funzionante in tutta Italia l’applicazione è stata finora scaricata da 2,2 milioni di persone intanto Vienna riapre il Brennero Mentre i nuovi casi di coronavirusstrati a Pechino hanno indotto le autorità interrompe nuovamente le attività sportive e gli eventi culturali una spinta alla fibra ottica il 5G gli incentivi per i grandi progetti di automazione è intelligenza artificiale un passaggio rapido veicoli meno inquinanti e le riforme melaggiusti tiene il fisco sono questi alcuni degli interventi previsti nuovi capitoli del masterplan progettiamo in rilancio presentato alle parti sociali Durante gli Stati Generali in corso a Villa Pamphili conta i sindacati decreto per altre 4 settimane di cassa integrazione il governo dovrebbe approfittare dei soldi del mese perché il mercato grande urgenza di ottenere liquidità alla detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi nel collegamento a Mattino 5 su Canale 5 quelli del mezzo sono i primi fondi immediatamente disponibili praticamente a costo zero detto Si tratta di una linea di credito che sembra studiata per l’Italia ha detto e cambiamo decisamente argomento Il papà ha nominato un laico Fabio Gasperini Segredell’amministrazione del patrimonio della sede Apostolica uno degli antichi chiave per le finanze del Vaticano è la prima volta che tale ruolo verrà ricoperto da un laico Fabio Gasperini nato a Roma il 17 ottobre 1960 arrivi suore contabile dottore commercialista è una laurea in Economia e Commercio ha più di 25 anni di esperienza in servizi di consulenza e revisione contabile presso primarie istituzioni finanziarie banche Assicurazioni società di asset una società di intermediazione immobiliare società finanziarie riferisce il Vaticano attualmente è presidente del consiglio di amministrazione di advisor Spa membro del comitato esecutivo Advisor Services email e dell’associazione italiana internal Audit or responsabile europeo del settore banking and Capital Market and responsabile italiano degli Advisor Services per il settore finanziario ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto appuntamento più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa