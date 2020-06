Ultime Notizie Roma del 15-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus Fase 3 torniamo finalmente a respirare la situazione va meglio anche dopo le riaperture la paura di una seconda Ondata del virus non sembrerebbe esserci l’ho detto il viceministro della Salute Pierpaolo aggiungendo le misure vengono rispettate dalle distanziamento al lavaggio delle mani Tuttavia serve un monitoraggio attento intanto Pechino interrotto nuovamente l’attività sportiva e gli eventi culturali dopo i nuovi casi coronavirus la Germania dice sia i viaggi in Europa la Francia riapre le scuole allarme del Centro europeo per il controllo delle malattie gli screening fatti in aeroporto sono inefficaci nel prevenire la trasmissione del virus economia sono un milione 171 mila le famiglie che hanno percepito il reddito la pensione di cittadinanza tra aprile e maggio con un importo medio del beneficio pari a circa 500€9 quanto riporta l’osservatorio statistico dell’INPS le persone complessivamente interessate dalla misura sono quasi 2 milioni 797 Mila in totale finora la spesa per lo stato e stanza di 6,5 miliardi 3 famiglie su 10 di quelle che hanno ricevuto il reddito la pensione di cittadinanza risiedono al sud e oltre la metà delle imprese il 51,5% con un occupazione pari al 37,8% del totale prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che ti presenteranno fino alla fine del 2020 e quanto rileva l’Istat analizzando la situazione e le prospettive dell’azienda e dopo l’emergenza covid e sottolinea che sono ricordato del 28% del totale delle imprese che hanno fatto richiesta di accesso ad almeno una delle misure di sostegno della liquidità e del credito contenute nei decreti cura Italia imprese di 28 % delle imprese se rischi operativi di sostenibilità della propria attività il 70% ha fatto ricorso alla cassa integrazione l’ultima notizia in chiusura ad aprile Le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 20virgola 2 miliardi meno 20,4 % rispetto allo stesso mese del 2019 risentendo della sospensione di alcuni versamenti fiscali disposto dal decreto cura Italia liquidità e del peggioramento nel quadro macroeconomico e quanto riferisce bankitalia sottolineando che nel primo quadrimestre Le entrate tributarie sono state pari a 119,1 miliardi meno 2,8 % ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche aumentato di 36 miliardi sul mese precedente è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa