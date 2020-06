Ultime Notizie Roma del 15-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Nicolas Maduro avrebbe finanziato nel 2010 il MoVimento 5 Stelle conferma un quotidiano spagnolo citando un documento dell’intelligence Venezia di cui Pubblica una foto secondo il giornale l’attuale presidente del Venezuela Allora ministro degli Esteri di Chavez avrebbe spedito una valigetta con 3,5 milioni di euro al Consolato venezuelano a Milano indirizzati a già Roberto Casaleggio per finanziare segretamente il movimento fondato nel 2009 da Beppe Grillo è una fake news e ridicole fantasiosa valuteremo le vie legali certamente non ti lasciano distrarre da certe intimidire afferma in una nota il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi per vie legali sono annunciate anche dall’ambasciata venezuelano a Roma che definisce la notizia falsa e assurda di Battista intanto dile tue posizioni per le quali lotterà Salvini attacca al governo c’è un modello misto CGIL Venezuela e oggi agli Stati Generali è stato un giorno di Cola o intervenuto per illustrare il piano di rilancio messo a punto da asporto da lui guidata lodato dal premier Conte un contributo di ampio respiro importante per il confronto di questi giorni ai fini dell’elaborazione del piano di governo le parole delle Premiere il capo del governo quindi non trovi sindacati annunciano di oggi il governo adotterà in un consiglio dei ministri amanti degli incontri 1 DL grazie al quale le aziende Ei lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di cassa integrazione potranno chiedere da subito un segno di qua settimane ha provate dal DL rilancio priorità alla tutela del reddito anche con l’istituzione del salario minimo ultime notizie in chiusura Papa Francesco ha nominato oggi un laico Fabio Gasperini segretario dell’amministrazione del patrimonio della sede Apostolica per le finanze del Vaticano è la prima volta nella storia che tale ruolo viene ricoperto da un laico è tutto grazie per averci seguito le newsla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa