Ultime Notizie Roma del 15-06-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalle redazioni in studio a Milano Ferrigno che la Faccini l’agenzia italiana del farmaco AIFA prova la vaccinazione mi sta per gli under 60 che abbiano ricevuto una prima dose di astrazeneca previsioni continua ad andare in ordine e chi si adegua le indicazioni per chi continua a dire no al mix di vaccini chi sospende richiami con i farmaci Fighter e moderna al posto di astrazione che affinché non avrà garanzie sul treno riforniture e chi lascia la possibilità di scegliere se avere o meno la Seconda dose con il farmaco angolo svedese anche se si hanno meno di 60 anni le regioni continuano a non avere una linea comune anche dopo l’ordinanza del Ministero della Salute in Campania il Presidente della Regione Vito De Luca ribadisce la sua linea dura ai nuovi vaccinati non sarà somministrato astrazeneca al di sotto dei 60 anni rispetto al bacino Johnson & Johnson invece la posizione del ministero non è definita in modo chiaro è vincolanteDe Luca pertanto anche questo c’erano sarà somministrato sotto i 60 anni in tanti nuovi dati dell’autorità sanitaria britanniche hanno dimostrato che il vaccino astrazeneca offre alti livelli di protezione contro la variante Delta precedentemente denominata indiana due dosi sono efficaci al 92% contro il ricovero in ospedale non hanno mostrato dicessi tre vaccinati il vaccino ha anche mostrato un alto livello di efficacia controller anti-alpha con una riduzione del 86% dei ricoveri nessun decesso segnalato e mi addormento estate 2021 oltre 25 milioni di pernottamenti to 15,3% sul 2020 e 12,3 milioni di arrivi in Italia tra settembre provenienti da Francia Germania Gran Bretagna Spagna e Stati Uniti oltre la metà degli stranieri di questi cinque paesi Infatti avrebbe già deciso di andare in vacanza il 5 per 180 per l’Italia mare montagna città d’arte le mete preferite le Stime sono dall’indagine di demoscopica per conto del comune di Siena sui consumi turistici degli stranieri di chiusura gli esseri andiamo a Bruxelles il presidente degli Stati Uniti Joe biden dopo il gessetto in cornoÈ stato accolto oggi dal Presidente del Consiglio Charles Michel dalla presidente della commissione europea Ursula von der leyen Bentornato a Bruxelles le parole di Michelle l’America ritornata sulla scena globale di una bella notizia per gli alleati e per il mondo Non vediamo l’ora di affrontare insieme importanti sfide conclude il Presidente del Consiglio Europeo gli ultimi quattro anni non sono stati facili ha detto von der leyen con un riferimento Donald Trump ma il mondo è cambiato radicalmente vogliamo riaffermare la nostra amicizia la vostra Alleanza anche il presidente americano Ha ribadito la volontà di lavorare strettamente insieme con l’Unione e con la nato c’è un travolgente interesse gli Stati Uniti ad avere ottimi rapporti in modo differente rispetto al mio predecessore Intanto domani a Ginevra previsto l’attesissimo incontro colloquio tra il presidente statunitense Joe biden e leader del Cremlino Vladimir Putin e dovrebbe durare circa 4-5 ore comprese le pause il vertice allargate ministri degli altri dovrebbe iniziare alle 13 ora locale è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa