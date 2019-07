Ultime Notizie Roma del 15-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio oggi a Milano l’interrogatorio di savoini indagato per corruzione internazionale nell’ambito del caso lega Russia IPM sentiranno anche l’avvocato Miranda e probabilmente il consigliere D’Amico fiducia in Salvini Ma dobbiamo trasparenza ferma Conte Di Maio invita l’altro vicepremier riferire in parlamento e chiede di istituire subito una commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti e oggi Salvini al Viminale oltre 40 sigle sindacali rappresentanti delle imprese primo test verso la manovra economica tra i temi sul tavolo la riforma fiscale lavoro la politica industriale al mese invece vertice sulle Silva al Italia oggi in CDA Rai 4 offerte presentate da crampi atoto Lotito e fromovich si deve subito scegliere incazza Di Maio armi da guerra sono state sequestrate dalla polizia in vari città del nord Italiadell’antiterrorismo è scattato nei confronti di una serie di soggetti e orbitanti nei gruppi dell’estrema destra oltranzista e nascita un’indagine della Digos di Torino relativa ad alcuni Combattenti italiani che hanno partecipato alla guerra nel donbass Ucraina strage sulle strade di giovani reduci dei divertimenti del sabato sera in cinque hanno perso la vita a Jesolo in due distinti episodi 4 sono morti a Cesena un altro due feriti gravi sulla A7 Genova altre due viti a Caserta e nel Forlivese oggi l’autopsia sul corpo di Simone il bimbo di 12 anni ucciso da un Suv insieme al fratello nel ragusano ancora maltempo sull’Italia allerta arancione oggi in Liguria Lombardia Toscana Valle d’Aosta Piemonte Emilia Romagna Umbria Lazio Abruzzo Molise Basilicata Calabria Puglia e Sicilia SOS di Coldiretti dopo le grandinate di questi giorni Domani previsti miglioramenti ieri 803d macchia mediterranea distrutta in Sardegna dagli incendi andiamo all’estero negli Stati Uniti caccia agli immigrati legali è scattata ma in corso non ci sarebbero quei Ridermetti la trappi Guatemala Cancella intanto la visita del presidente Morales alla Casa Bianca in attesa della decisione della Corte Suprema sull’accordo immigrati candidato them or Ur che rivela i miei antenati avevano degli schiavi in piena guerra commerciale con gli Stati Uniti la Cina chiude il secondo trimestre 2019 con pile in rialzo del 2% al Passo più lento degli ultimi 27 anni la produzione industriale segna giugno e cresce del 6 e tre bene anche le vendite al dettaglio più il 9,8% negative Stamani le borse cinesi la nostra economia sta andando molto bene nonostante la fede così dice Trump non batte Federer in finale a Wimbledon prima volta nella storia del torneo Per quanto riguarda la Formula 1 Hamilton su Mercedes vince il GP di Gran Bretagna davanti al compagno di scuderia botta sia la Ferrari di Inter Dov’è Icardi anche vengo là non lascia il ritiro Sampdoria il Leicester offre 18 milioni per colpa dell’Africa La finale sarà Algeria e noi ci fermiamo quindi buona giornata e buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa