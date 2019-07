Ultime Notizie Roma del 15-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli resta alta l’attenzione sulla vicenda dei fondi russi alla Lega dopo aver compiuto tutte le verifiche del caso si precisa che l’invito del signor stavo in Italia Russia è stato sollecitato dal signor Claudio D’Amico consigliare per le attività strategiche di rilievo internazionale del vicepresidente Salvini precisa Palazzo Chigi e quale tramite l’ufficio di presidenza ha giustificato l’invito in virtù del ruolo del invitato al presidente dell’ Associazione Lombardia Russia e ha chiesto ai funzionari del premier di inoltrarla agli organizzatori per fare un invito alla cena del Signore tavolini e poi stata una conseguenza automatica della tua partecipazione al Forum concludi Palazzo Chigi armi da guerra tra cui i fucili d’assaltotipi di ultima generazione sono stati sequestrati dalla polizia in varie città del nord Italia Il Blitz dell’antiterrorismo è piazzato nei confronti di una serie di soggetti ospitanti nei gruppi dell’estrema destra oltranziste nasce da un’indagine della Digos di Torino relativa ad alcuni Combattenti italiani che hanno partecipato alla guerra del donbass in Ucraina l’operazione coordinata dalla Procura di hanno collaborato anche la Digos di Milano Varese Pavia Novara e Forlì a mio pesante per le borse cinesi che c’erano terreno nell’imminenza della diffusione del dato sul Pil del secondo semestre della Cina Teso In frenata al 6,2% del 6,4% del periodo gennaio marzo l’indice composito di Shanghai cioè nelle prime battute al 1,11% 26097, 91 punti mentre quello di scienze perde il 1,18% Quota Mille 538, 44 un edificio a tre piani è crollatoin seguito alle piogge monsoniche in una zona collinare del Nord dell’India uccidendo almeno 7 persone lo rendono noto i soccorritori Aggiungendo che un’altra decina di persone risulta sarebbe dispersa tra cui alcuni soldati il crollo è venuto nella città di solane 310 km a nord della capitale New Delhi Al momento sono 31 le persone tratte in salvo strage sulle strade in poche ore La scorsa notte dove 9 giovani sono morti in quattro diversi incidente Jesolo Cesena e Genova quattro giovani tre ragazze una ragazza tra i 22 e i 23 anni sono morti a Jesolo dopo che la loro auto è finita in un canale a Canali a bordo c’era una quinta ragazza che si sarebbe salvata L’incidente è avvenuto lungo la strada regionale 43 degli Stati Uniti la caccia agli immigrati illegali a scattata ma in corso non ci sarebbero queried ma.si.ci promessi dal presidente americano Donald Trump secondo quanto riferito da alcune associazionidifesa dei diritti civili sarebbero limitati ai contenuti simili a operazioni di routine all’interno dell’amministrazione tra un po’ intanto cresce la frustrazione per la decisione del presidente statunitense di annunciare pubblicamente con anticipo i piani del liscio l’agenzia governativa per il contrasto all’immigrazione clandestina ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione che abbiamo appuntamento alle prossime news

