Ultime Notizie Roma del 15-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli armi da guerra tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione sono stati sequestrati dalla polizia in varie città del nord Italia Il Blitz del terrorismo è scattato nei confronti di una serie di soggetti orbitanti nei gruppi dell’estrema destra oltranzista e nasce da un’indagine della Digos di Torino relativa ad alcuni Combattenti italiani che hanno partecipato alla guerra del donbass Ucraina l’operazione coordinata dalla Procura di Torino hanno collaborato anche l’editor di Milano Varese Pavia Novara e Forlì avvio pesante per le borse mesi che c’erano terreno nell’imminenza della diffusione del dato sul Pil del secondo trimestre della Cina Teso In frenata il 6,2% del 6,4% del periodo gennaioindice composite Shanghai succede nelle prime battute al 1,11% a 2897,91 punti mentre quello di scienze infer del 1,18% Quota Mille 538, 44 un edificio a tre piani è crollato ieri in seguito alle piogge monsoniche in una zona collinare del Nord dell’India uccidendo almeno 7 persone loro sono nati i soccorritori Aggiungendo che un’altra decina di persone di risulterebbe dispersa tra cui alcuni soldati il crollo è avvenuto nella città di solane 310 km a nord della capitale New Delhi Al momento sono 31 le persone tratte in salvo strage sulle strade in poche ore La scorsa notte dove 9 giovani sono morti in quattro diversi incidenti a Jesolo Cesena e Genova quattro giovani tre ragazzi una ragazza tra i 22 e i 23 anni sono morte a Jesolo dopo che la loro auto è finita in un canale a Canali a bordo c’era una quinta ragazza cheavrebbe salvata L’incidente è avvenuto lungo la strada regionale 43 negli Stati Uniti la caccia agli immigrati illegali è scattata ma in corso non ci sarebbero queried ma prometti dal presidente americano Donald Trump secondo quanto riferito da alcune associazioni per la difesa dei diritti civili e realizza sarebbero limitati ai contenuti simili a operazioni di routine all’interno dell’amministrazione Trump intanto cresce la frustrazione per la decisione del presidente statunitense di annunciare pubblicamente con anticipo i piani del viso e l’agenzia governativa per il contrasto all’immigrazione clandestina ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa