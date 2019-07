Ultime Notizie Roma del 15-07-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Francesco Vitali studio vogliamo che la manovra economica sia molto anticipata vogliamo definire nei punti tra luglio e agosto e vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti l’ho detto il vicepremier Matteo Salvini a prendere il tavolo con le parti sociali Viminale Armando Siri ha spiegato che con la Fratta ci saranno benefici per 20 milioni di famiglie 40 milioni di contribuenti al tavolo oltre 40 sigle tra ggl CISL UIL Confindustria Confartigianato fino a confedilizia Legacoop Confcooperative e Ania Salvini avrebbe anche detto che si tratta dell’inizio di un percorso non c’hanno un secondo round tra una quindicina di giorni o comunque entro l’estate 20 di tensione oggi a Roma in occasione dello sgombero dell’edificio occupato di via Cardinal Capranica Primavalle alla periferia della città blindati agenti in tenuta antisommossa intervenuti per liberare la grande struttura un ex scuola occupata dasono stati fatti oggetto di un fitto lancio di oggetti dalle finestre le forze dell’ordine hanno risposto con gli idranti mentre vicino alla scuola si è sviluppato un rogo di rifiuti poi domato dai vigili del fuoco alla fine la pulizia dei scuola gli occupanti hanno lasciato l’immobile si è costituito nel carcere di Sanremo intorno alla mezzanotte Domenico Massari l’uomo che ha ucciso a colpi di pistola ex moglie Deborah Valleggia Savona poco prima avrebbe sparato tre colpi in aria per attirare l’attenzione sabato sera Domenico Mimmo Massari 54 anni una gioventù ai margini della legalità oggi meccanico disoccupato si armato di una pistola in mezzo ai cantieri Raccolti in un locale balneare della Riviera Ligure ha ucciso con 5 colpi di pistola la donna Le ha sparato sul palco del karaoke che lei aveva organizzato prima di ucciderla aveva detto ti ricordi di me poi premuto il grilletto ai colpi hanno ferito anche altre tre persone era fuggito subito dopo il delitto allontanandosi a piedi facendo perdere le tracce a maggio il reddito delle amministrazioni pubbliche è stato pari a 2364,7 miliar diminuzione di 8,7 miliardi rispetto al mese precedente lo si legge nella pubblicazione statistica finanza pubblica fabbisogno è debito di bankitalia a maggio Le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 34,1 miliardi in aumento del 1,6 % rispetto allo stesso mese del 2018 Cambiamo argomento una cameriera di 25 anni che aveva il turno di lavoro in un ristorante di Cava d’Aliga frazione marinara di Scicli nel ragusano mentre stava gettando la spazzatura nei cassonetti sulla strada provinciale per San Pieri è stata travolta da una Y10 che si chiamava Martina Aprile è morta sul colpo lascia un bambino di pochi mesi il suo collega di lavoro che era uscito dal ristorante per aiutarla di fuori i sacchi di rifiuti nei cassonetti è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale alla guida del c’è un giovane ci sono tre arresti nell’ambito dell’operazione del servizio antiterrorismo del luccicose della Digos di Torino nella quale sono stati sequestrati in mare in città del nord Italia armi da guerra per cui fucili d’assalto automaticiultima generazione Tra questi c’è Fabio del bergiolo 50 anni ex ispettore antifrode delle Dogane che nel 2001 si era candidato al Senato per forza nuova nel collegio di Gallarate in provincia di Varese il dell’antiterrorismo è scattato nei confronti di una serie di soggetti orbitanti nei gruppi dell’estrema destra e nascita un’indagine del libro di Torino ha ucciso la moglie per gelosia e perché lo voleva ricoverare una struttura assistenziale in Marco bimbati 93enne che ieri sera ha colpito mortalmente la moglie Luciana bonzanini 90 anni con i poggiapiedi della sedia a rotelle nel loro appartamento di Sesto San Giovanni a Milano quanto emerso dall’interrogatorio dell’anziano l’uxoricida messo gli inquirenti le proprie responsabilità spiegando di aver litigato con la moglie che gli aveva appena comunicato di essere prossima ad accompagnarlo in una l’accordo sul nucleare iraniano non è morto c’è ancora una piccola finestra per mantenere viva L’intesa ma si sta chiudendo così ministro degli Esteri britannico Geremia al suo arrivo al Consiglio europeo riaffermando Ilimpegno mantenere Medio Oriente bene nuclearizzato Era l’ultimo notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa