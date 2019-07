Ultime Notizie Roma del 15-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio da la redazione da Francesco Vitale in studio ha deciso di investire in Italia nei prossimi tre anni precisamente 3,1 miliardi di dollari equivalenti a 2,75 miliardi di euro e di creare 1000 posti di lavoro diretti oltre circa 2000 per l’indotto a confermarlo è stato il CEO di Huawei Italia Thomas miao durante un incontro con la stampa tenutasi in occasione della sponsorizzazione della mostra Leonardo visto al Castello Sforzesco nello specifico il colosso cinese presenti in Italia da 15 anni investirà 1,9 miliardi di dollari nell’acquisto di forniture 1,2 miliardi in marketing and Operations e 50000000 Ricerca e Sviluppo Cambiamo argomento parliamo ora di politica la manovra economica è l’inizio di un percorso non vogliamo sostituirci al Presidente del Consiglio queste le prime parole di Matteovieni a prendere il tavolo con le parti sociali al Viminale lo stesso vicepremier Ha poi aggiunto vogliamo che la manovra economica sia molto anticipata vogliamo definirli punti tra luglio e agosto e vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti secondo quanto riportano fonti sindacali e datoriali che partecipano all’incontro il leader della Lega avrebbe anche annunciato un secondo round tra una quindicina di giorni o comunque entro l’estate parliamo ora di cronaca Roma scontri e barricate per sgombero a Primavalle la misura riguarda un edificio storico in via Cardinal Domenico Capranica circa 200 le persone radunate per opporsi al provvedimento Ci sono stati momenti di tensione con i poliziotti intervenuti sul posto alcuni rifiuti sono stati incendiati ci spostiamo in Piemonte tre persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione del servizio antiterrorismo del ucigos della Digos di Torino che ha portato al mare città del nord Italia di armi da guerra tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione tra gli arrestati C’è anche Fabio del bergiolo 50 anni ex ispettore antifrode delle Dogane che nel 2001 si era candidato alper forza nuova nel collegio di Gallarate in provincia di Varese da una intercettazione proponeva la vendita a €470000 e tre contatti che aveva preso figurava anche il funzionario di uno Stato estero cambiamo ancora argomento andiamo a a parlare di false fatturazioni è prevista per il 7 ottobre prossimo la sentenza del processo per emissione di presunte fatture false che imputati a Firenze i coniugi Tiziano Renzi Laura bovoli è l’imprenditore pugliese Luigi D’Agostino lo ha annunciato in aula il giudice Fabio Gugliotta nel corso dell’udienza di oggi in autostrada Giustino Manin coniugi Renzi che ho depositato tramite loro legali delle memorie scritte e si è conclusa l’istruttoria D’Agostino nel corso di dichiarazioni spontanee rese davanti al giudice ha detto che quando vede l’importo delle fatture rimase perplesso ormai con il silenzio erano i genitori del presidente del consiglio ho subito la sudditanza psicologica Ho ritenuto di non conservare le fatture il 7 ottobre Sono previste la requisitoria del PM crispybomboniere che parlerà per circa un’ora e gli interventi dei difensori delle parti civili al termine quando prendi la camera di consiglio era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa