Ultime Notizie Roma del 15-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Matteo Salvini spinge per anticipare la distruzione della manovra in Parlamento a settembre puntando su un forte taglio delle tasse per famiglie lavoratori dipendenti e la prosecuzione della produzione degli oneri fiscali e burocratici per le imprese 40 sigle delle parti sociali Il vicepremier ha detto di non volersi sostituire il premier Conte e devo dire una manovra fondata tutti nella stessa occasione Armando ha spiegato che lo vedi quella plassac Con un’unica deduzione fiscale che assorbirà tutte le detrazioni vogliamo portare al 15% l’aliquota fino a €55000 di reddito familiare ci saranno benefici per 20 milioni di 40 milioni di contribuenti la cronaca una cameriera di 25 anni che aveva terminato il suo turno di lavoro in un ristorante nel ragusano mentre stavano gettando la spazzatura nei cassonettiProvinciale è stata travolta da una Y10 la vittima che si chiamava mattina Aprile è morta sul colpo nasce un bambino di pochi mesi un suo collega di lavoro rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale alla guida dell’auto arrestato per omicidio stradale avrebbe assunto poco prima cocaina e metadone e due finanzieri in carcere un noto commercialista Napoletano i tre imprenditori ai domiciliari oltre i mobili di lusso per 40 milioni sequestrati perché riconducibili agli indagati fra cui il Castello Aragonese di Ischia è un altro sabila Capri il bilancio dell’indagine della procura di Napoli nord della Guardia di Finanza di Napoli sui fallimenti di una serie di società che sarebbero stati fino alla regia del 77 commercialista Alessandro gelormini in chiusura non siamo notizie di economia Huawei investirà In italia nei prossimi tre anni 3,1 miliardi di dollari 2,75 miliardi di euro e Creta 1000 posti di lavoro diretti più di 2000 di indotto lo ha detto lo zio di Huawei Italia durante l’incontro con la stampa è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa