Ultime Notizie Roma del 15-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi un lungo vertice tra PM nell’ufficio del procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale per fare il punto sul inchiesta per corruzione internazionale sulla presunta compravendita di petrolio per far arrivare i fondi russi alla Lega l’audio di un incontro Hotel Metropol di Mosca Gianluca savoini Presidente dell’Associazione lombardia-russia indagato nell’inchiesta ricevuto un invito a comparire per interrogatorio nel pomeriggio se momenti di tensione oggi a Roma in occasione dello sgombero dell’edificio occupato di via Cardinal Capranica Primavalle alla periferia della città blindati agenti in tenuta sono intervenuti per liberare la grande struttura un ex scuola occupata da anni sono stati fatti oggetto di un fitto lancio di piatti forchette vasi dalle finestre le forze dell’ordine hanno rispostogli idranti mentre vicino all’ex scuola si è sviluppato un robot di rifiuti poi domato dai vigili del fuoco alla fine la polizia entrata nell’ex scuola gli occupanti hanno lasciato l’immobile motorino la sindaca Chiara appendino sole Guido Montanari dal suo ruolo di vicesindaco lì al revocato le deleghe che aveva in sé capo lo rende noto purtroppo era la stessa prima cittadina la decisione se quelle frasi pronunciate sul salone dell’auto che non hanno visto smentita spiega una scelta Non facile dal punto di vista umano Ma che ho ritenuto necessario e nell’interesse della città e della sua immagine la cronaca Si è costituito nel carcere di Sanremo intorno alla mezzanotte Domenico Mazza ucciso l’ex moglie a Savona a poco prima avrebbe sparato tre colpi di pistola in aria per attirare l’attenzione non sono pentito di quello che ho fatto ha detto l’omicida Mi spiace solo per gli Innocenti poi sabato sera Massari armato di una pistola in mezzo ai vacanzieri raccolti a cantare in un locale balneare della Riviera Ligure aveva ucciso con 5 colpi di pistola la donna ancora cronaca in chiusura è morto Simone12 anni l’altro bambino investito da un Suv e lancia la grande velocità giovedì sera in una stradina del centro storico di Vittoria venerdì mattina il piccolo che aveva perso le gambe quasi del tutto tranciate Nel terribile impatto è ricoverato al Policlinico di Messina dove era stato trasferito con l’elisoccorso questa mattina sono stati celebrati a Vittoria funerali di Alessio il cuginetto morto sul colpo dopo essere stato investito Mentre giocava davanti casa è tutto grazie per averci seguito New tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa