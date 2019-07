Ultime Notizie Roma del 15-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno governo ai ferri corti sull’incontro di Salvini con le parti sociali al Viminale leader della Lega ha visto nella sede del suo Ministero e rappresentanti di 40 sigle sindacali e imprese per anticipare la discussione su una manovra fondata sul sito viene affidato a Siri l’ex Sottosegretario che si è dimesso perché coinvolto in un’inchiesta della magistratura il compito di presentare la costa della lega per una blatta Con un’unica deduzione fiscale che assorbirà tutte le altre marito dal 15% fino a €55000 di reddito familiari una nostra che conta e definisce correttezza istituzionale mentre Rivendica che tu la manovra decide lui e si fa a Palazzo Chigi il premier contesta anche la presenza di Siri non va bene se si tratta di un incontro di governo dice che i sindacati trattino con un indagato perchéfuori dal governo invece che con il Governo è una scelta di campo attacca Di Maio che sfiderà lega flat Tax sottolinea si è pronta facciamola subito l’economia Huawei investire in Italia nei prossimi tre anni 3,1 miliardi di dollari e creerà 1000 posti di lavoro diretti più di duemila diciotto l’ho detto il CEO di Huawei Italia durante un incontro con la stampa voglio chiedere regole trasparenti efficienti e giuste per l’applicazione delle Golden Power 5G in Italia le parole della zio al momento si applicazione fornitori non europei invece dovrebbe essere rivolto a tutti perché la tecnologia neutrale e non è legata a questioni geopolitiche il capo del gruppo cinese in Italia negli Stati Uniti in amministrazione Trump Cancella le protezioni dell’asilo per gran parte dei migranti centroamericani una norma pubblicata oggi via emigranti di chiedere a zio che hanno viaggiato prima in un altro paese come capita a decine di migliaia di persone provenienti dall’America centrale che attraversano il Messico ogni mese prima di avanzare le loro richieste negli Stati Uniti come ultima notizia in chiusuraItalia momenti di tensione a Roma durante lo sgombero dell’edificio occupato di via Cardinal Capranica Primavalle mandati agenti in tenuta antisommossa intervenuti per liberare il ex scuola occupata da anni sono stati fatti oggetto di un fitto lancio di piatti altre cose dalla finestra le forze dell’ordine hanno risposto con idranti vicino allo stabile si è sviluppata anche un rombo di rifiuti alla fine è entrato nel letto sessuale gli occupanti hanno lasciato l’immobile è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa