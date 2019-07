Ultime Notizie Roma del 15-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione buona dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno si è svolta oggi a Palazzo di Giustizia l’interrogatorio davanti ai PM di Gianluca savoini il leghista presidente della associazione Lombardia Russia indagato per corruzione internazionale nelle presunti fondi alla Lega attraverso una compravendita di petrolio a prezzo scontato che viene sono usciti intorno alle 14 dalla procura per ragazzi in una sede esterna su cui c’è però stretto riserbo come il nome del di questa mattina si è svolto un lungo vertice tra i PM nell’ufficio del procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale per fare il punto sul in piazza Andiamo a Torino se il male minore dovesse essere la fine anticipata di questa amministrazione sono le parole del sindaco Chiara appendino che ha concluso le tue comunicazione al consiglio comunale dopo il ritiro delle deleghe al suo vice Montanari per la vicenda del salone dell’auto poi vado avanti con il freno tirato diceche chiede un mandato pieno tu intenda accettare battute d’arresto i compromessi al ribasso e su questo vincolo airoil mandato una perdurante situazione di stallo procurerebbe alla città danni che non può permettersi la cronaca ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano e poi buttato giù la bimba è morta e l’uomo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli la tragedia a San Gennaro Vesuviano secondo una prima ricostruzione l’uomo di 35 anni era in casa con la moglie della quale si sta preparando le ha chiesto con una scusa di andare in un’altra stanza poi si è buttato con la figlia proprio avrebbe avuto una lite ieri sera i carabinieri Ascoltami familiari per stabilire cosa abbia fatto scattare la follia omicida ancora che non abbiano chiusura se è costituito questa notte nel carcere di Sanremo Domenico Massari l’uomo che ha ucciso l’ex moglie a Savona poco prima avrebbe sparato tre colpi di pistola in aria per attirare l’attenzione non sono pentito di quello che ho fatto ha detto mi piace solo perché non senti coinvolti sabato passare armato di una pistola in mezzo ai vacanzieri raccolta cantare in un locale balneari della Riviera Ligurecon 5 colpi di pistola la donna è tutto grazie per averci seguito quindi un giorno non la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa