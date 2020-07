Ultime Notizie Roma del 15-07-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 15 luglio Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale i Benetton fanno un passo indietro e aprono all’accordo stato strade per l’Italia L’intesa raggiunta all’alba dopo sei ore di tesi negoziati passa all’ingresso di cassa depositi e prestiti con il 51% che renderà stick Fabric Company ma non solo poiché prevede anche una revisione complessiva della concessione dai risarcimenti alle 3 il Consiglio dei Ministri ha dato mandato a cassa depositi prestiti per il 27 luglio il percorso che dovrebbe portare all’uscita progressiva della famiglia Veneta prima scendendo al dieci 12% dell’azionariato Python ulteriori diluizioni in coincidenza con la soluzione in borsa di Asti il governo programma fino al 31 luglio le misure anti covid resta l’obbligo di mascherina detto il ministro speranza al Senato tra l’hotel virus non è finita Serve prudenza c’è il rischio giusto di importare il virus daDimmi che vengono da fuori da italiani che rientrano massima attenzione verso gli sbarchi prevista la quarantena si dell’aula la risoluzione di maggioranza vertice dei ministri a Palazzo Chigi su migranti e Livia intanto calano i contagi in Italia 114 positivi da lunedì 17 morti contro il 13 di lunedì prosegue lavoro diplomatico delle cancellerie per trovare un accordo su recovery Fund della cancelliera tedesca Merkel ha ricevuto il spagnolo Sanchez atteso domani anche da Macron faremo di tutto per un accordo entro lui ha detto il leader iberico ricordando che l’Europa non è stata costruita sui vetri ma sul dialogo il primo ministro olandese rotta Chiede che i sussidi europei comportino condizioni molto rigida e vengono decisi solo se saranno effettivamente fatta e ritorno in serie per il premier italiano con te siamo in una fase cruciale del negoziato lavoriamo affinché il Consiglio Europeo si faccia trovare pronto all’appuntamento della storia l’azienda Biotech americana moderna annunciato che il 27 luglio entrerà nella fase finale dei test clinici per il suo vaccino anti covid-19 diventando la prima società al mondo a raggiungere questa tappa questa faseparteciperanno 30000 persone Intanto è noto immunologo americano Anthony Fauci il membro più autorevole della Task Force della Casa Bianca contro il covid-19 per vedere il vaccino per il coronavirus dovrebbe essere pronto entro il prossimo anno anno e mezzo volta del governo britannico il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei è stato escluso dalle forniture per la nuova rete 5G nel Regno Unito dal 31 dicembre la decisione è stata formalizzata dal comitato di sicurezza sotto la presidenza di Boris Johnson enunciato in Parlamento rovesciando il via libera Huawei dato nei mesi scorsi da Londra Johnson si riallinea così alla richiesta americana costo di affrontare le minacce di ritorsioni in tempi di brexit di un partner del peso di Pechino Giappone o da per lo scontro con il regno sul dossier Hong Kong decisione deludente e cattiva notizia perché al cellulare nel Regno Unito resterete indietro la replica di One milioni di persone di nuovi lockdown per il coronavirus nel mondo retromarcia anche negli Stati Uniti dove gli stati che stavano riprendo sono costretti a chiudere di nuovo gran parte delle attività essenziali a partire dase Florida resta l’obbligo di mascherine in Gran Bretagna Mo che hai chiuso in Iran Stati Uniti il governo ha eseguito la prima condanna a morte federale dal 2003 in seguito alla fine della moratoria voluta da Trump dopo il via libera della corte suprema che ha annullato il rinvio deciso dal giudice Distrettuale è stato messo a morte con iniezione letale Danieli 37 anni un suprematista bianco di Yukon Oklahoma accusato di aver ucciso negli anni 90 una famiglia mercato nell’ambito di un piano per realizzare una versione solo bianca non l’ho fatto state uccidendo un innocente ha detto prima dell’esecuzione avvenuta nel carcere di per auto in indiano società intestate a prestanome gestite da Francesco Maida collegato al clan della Ndrangheta capeggiato da Lino greco di San Mauro Marchesato nel crotonese hanno ottenuto €60000 di contributi a fondo perduto per emergenza covid e quanto emerge Dalle indagini della Guardia di Finanza della dda di Milano che hanno portato otto arresti per una maxi frode fiscale internazionale sull’iraq per ottenere i fondi previsti dal decreto 34 del 19 maggio Maida avrebbe utilizzatodalle società che ricicla anche denaro sporco consegnato da un cinese inviato sui conti di banche in Cina ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa