Ultime Notizie Roma del 15-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio autostrade Intesa l’alba verso Asti pubbliche Benetton fuori L’intesa passa Dall’ingresso di cassa depositi e prestiti con il 51% per intera di tatuarsi una Public Company ed ha una visione complessiva della concessione dei risarcimenti alle tariffe Avvio del negoziato con Benetton entro il 27 luglio tensioni e la maggioranza salta la riunione dei capi delegazione convocati prima del Consiglio dei Ministri speranza non dividersi Non abbassare la guardia la circolazione del virus accelera il ministro della Salute in Senato dice non esiste rischio zero senza vaccino sulla proroga dello stato di emergenza contestata dalle opposizioni speranza che nulla ancora è stato deciso se ne dovrà occupare il Consiglio dei Ministri Parlamento sarà protagonista fino al 31 luglio obbligo di mascherine divieti di ingresso approvata la risoluzione della maggioranzacontinua a scendere i casi nuovi di contagio da coronavirus ieri sono un 114 Per un totale di 243344 positivi non mi dicessi sono 17 rispetto ai 13 di lunedì per un totale di 34984 morti sono 335 guariti che raggiungono un totale di 195441 in calo gli attuali positivi 12919 questo l’aggiornamento dei casi covid stando al Dipartimento della Protezione Civile i 17 casi di decesso sono così ripartiti tre bardia Piemonte Toscana due in Emilia Romagna Veneto e Liguria uno in Abruzzo e nel Lazio migranti Viminale anche gli ospedali militari per positivi pubblicato il bando per navi quarantena il Ministero dell’Interno informa di aver rafforzato i dispositivi di sorveglianza per quel che riguarda anche le strutture di accoglienza locali il ministro lamorgese in visita giovedì a Tripoliabbiamo ancora argomento al prossimo vertice europeo non ci possiamo permettere nei fallimenti neroinvidia Europa sta vivendo uno shock economico devastante senza precedenti Ma questa sfida ci va anche l’opportunità di una transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile più giusto e quanto scrive il commissario per l’economia la fiscalità Paolo Gentiloni un editoriale pubblicato sul Financial Times on-line dedicate lezioni che Cristel intende mettere in campo per combattere l’evasione E l’elusione fiscale tassare Le piattaforme digitali e rivedere il sistema di tassazione sull’energia e noi primo momento ci fermiamo qui appuntamento più tardi e buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa