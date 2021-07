Ultime Notizie Roma del 15-07-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco in studio l’Italia supera la soglia di 25 milioni di immunizzati contro il covid e il 46% della popolazione sopra i 12 anni ma i contagi il resto in risalita e per dare ulteriore impulso alla campagna vaccinale specie tre giorni over 60 si fa strada l’ipotesi del Green pass allargato come in Francia il tema Sara affrontato nei prossimi giorni con una cabina di regia che potrebbe essere convocata da dargli a inizio settimana il governo non ha intenzione di dimenticare lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ieri al carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta insieme al ministro della giustizia Marta cartabia in quella struttura ti stai per il 2020 secondo le accuse un pestaggio indiscriminato e violento è stato messo in atto dalla polizia penitenziaria danni dei detenuti nella vicenda definita dal gip Sergio Enea un ignobile Mattanza117 gli indagati al termine della loro visita prima di lasciare il carcere draghi cartabia hanno parlato alla stampa è un numero limitato di giornalista è potuto entrare nell’istituto Penitenziario ad assistere alle dichiarazioni del premier Mario Draghi anche un gruppo di detenuti oltre ad addetti amministrativi ed agenti della polizia penitenziaria sul posto nel frattempo sono giunti Oltre 100 lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli Ad Armeno è la fiom-cgil Torniamo a parlare di coronavirus nella giornata del 13 luglio 9 passeggeri di un volo proveniente da Malta è arrivata all’aeroporto d’Abruzzo di Pescara sono risultati positivi una volta conosciuto l’esito del test effettuato dopo lo sbarco tutti gli altri passeggeri sono stati posti in isolamento fiduciario di quelli con Green pass perché considerati i contatti stretti a riferirlo alla danza estate referente regionale per l’emergenza Alberto Albani ostruzione intestinale per il presidente delbolsonaro sarà trasferita a San Paolo dove i medici valuteranno la necessità di un intervento chirurgico d’urgenza lo fa sapere in una nota il segretario per la comunicazione della presidenza della Repubblica Italiana andiamo a Cuba e Governo da motorizzato ingresso temporaneo senza limiti nel paese di generi alimentari prodotti da bagno medicinali merci che scarseggiano nel mercato nazionale e senza il pagamento di tariffe tali importazioni saranno consentite da lunedì prossimo fino al 31 dicembre annunciato in televisione il primo ministro Manuel marrero dopo le dure proteste scoppiate a Cuba negli ultimi giorni contro la crisi economica ed è tutto buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa