Ultime Notizie Roma del 15-07-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno vogliamo dei vaccini apertura perché sono 177 gli operatori sanitari residenti in provincia di Pordenone che non hanno adempiuto all’obbligo a che ora sono stati sospesi tra quesiti sono 46 infermieri che danno notizia i quotidiani locali il azienda sanitaria Friuli occidentale ha pubblicato l’atto di accertamento dell’obbligo vaccinale ridato dal dipartimento di prevenzione il quale determina la sospensione dell’attività che comporta il rischio di diffusione del virus il provvedimento stabilisce la sospensione immediata fino ad avvenuta vaccinazione o al 31 dicembre questa azienda si legge nel documento ufficiale ha provveduto ad invitare formalmente 177/3 esercenti le professioni sanitarie operatore di interesse sanitario a sottoporsi nel mese di giugno la somministrazione del vaccino anti covid indicando termini e modalità ma i medesimi non si sono presentati gli appuntamenti programmati dall’accertamento del inosservanza dell’obbligo vaccinale sarà data immediatainteressata al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza comunicando contestualmente la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio Intanto un incremento del 61,4% dei nuovi casi nella settimana 7 e 13 luglio rispetto alla precedente mentre diminuiscono i ricoveri e decessi e quanto mi va di un dipendente della fondazione gimbe i ricoveri diminuiscono del 11,3% dato che corrisponde a 143 persone in meno i decessi del 35,8% con una media di 15 al giorno rispetto eventi della settimana precedente sul fronte delle terapie Intensive ingressi sono 30 in meno i 3 anni dei pazienti ospedalizzati sottolineare nata Gigli responsabile ricerca sui servizi sanitari della fondazione così che la sua discesa sia in aria made in terapia intensiva dove l’occupazione dei posti letto da parte dei pazienti covid e si attesta al 2% Tuttavia dopo tre mesi di discesa il monitoraggio rileva che gli ingressi giornalieri sono in lieve aumento da 5 a 7 andiamo in Germaniaperché secondo alcune Stime salito a 30 morti il bilancio del maltempo nel paese Lo ha reso noto la polizia ci sono anche decine di dispersi la Germania occidentale si va colpito da forti piogge e inondazioni che hanno trascinato via di Case molte delle persone si trovavano sui tetti delle case che sono state travolte dal fiume in piena ha detto una portavoce della polizia di Colonia gli effetti della catastrofe climatica sono già qui aggiunto parlando ad una emittente televisiva Dove è stata invitata commentare i forti disagi provocati dal maltempo e tutto grazie per averci seguito legnoso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa