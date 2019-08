Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla relazione Francesco Vitale in studio Movimento 5 Stelle PD liberi uguali Uniti contro la proposta del centro-destra di votare oggi la sfiducia della Lega a Conte il premier era quindi la sua comunicazione al Senato Salvini a sorpresa al taglio dei parlamentari caro al Movimento 5 Stelle votiamo la prossima settimana e poi andiamo subito alle elezioni riforma costituzionale che arriverà in aula alla camera il 22 Renzi il governo istituzionale mentre Forza Italia vicino all’ipotesi di lista unica con la lega un anno fa 11:36 cadeva il ponte Morandi uccidendo 43 persone oggi Genova si ferma la commemorazione delle vittime il sindaco Bucci adatta a tutti appuntamento alle 10 nell’area della nuova Villanova del futuro viadotto sul Polcevera presenti anche Conte Salvini è Di Maio comitato dei familiari delle vittime esprimerà il suoper il fatto che autostrade continui ad avere le concessioni l’aeroporto di Hong Kong è tornato operare Stamani dopo gli scontri tra dimostranti e polizia che avevano bloccato lo scalo per il secondo giorno consecutivo l’ONU chiede un’indagine sulle azioni delle forze dell’ordine e la cena risponde non vogliamo interferenze nonostante I disordini la borsa di Hong Kong è aperto oggi con un balzo del 1 il 7% anche Shanghai dopo il rinvio dei dazi americani su prodotti cinesi Facebook raccolti messaggi audio dei suoi utenti la Inviati ai contrattisti esterni pagati per trascrivere il social media spiega di aver fatto solo con quegli utenti che avevano optato per questa possibilità Facebook Policy sull’uso dei dati privati non fa menzione della raccolta di dati Auditel la loro successiva trascrizione il 6 del Superenalotto è stato centrato Ieri dopo più di un anno vinti oltre 209 milioni di euro in un bar di Lodi con una schedina casuale il jackpot è il più alto nella storia del SuperEnalotto di tutte le letterel’ultimo service arriva il 23 giugno 2018 Quando vennero viti 51,3 migliori resterà aperta fino alle 22 di oggi la camera ardente di Nadia Toffa conduttrice inviata delle Iene morta a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro venerdì funerali nella cattedrale di Brescia cancellati due concerti di Placido Domingo dopo le accuse di molestie sessuali e la rosa opera vuole indagare sul suo direttore Sport stasera iniziamo si gioca la finale della Supercoppa Europea tra Liverpool e il Chelsea arbitrale ha 35 anni in francese Stephanie frappart oggi le Torino vuole Bielorussia per il ritorno del terzo turno preliminare contro lo Shakhtar storico in programma domani Juventus oggi a Villar Perosa la tradizione l’amichevole tra squadre A e B saluti notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa