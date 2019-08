Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio nuovo scontro sui migranti dar dispone la sospensione del divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane della openam il Viminale contesta la decisione proporre un ricorso urge Consiglio di Stato punti del Viminale indicano che il Ministro della Difesa trenta non ha firmato il divieto di ingresso nelle acque territoriali per la nave come richiesto da Salvini Ci dirigiamo verso il porto più sicuro più vicino tutti i diritti delle 147 persone da 13 giorni sul ponte della nostra nave vengano garantiti annuncerà stesso NG che è scordata di messa a disposizione da 30 Conte chiede di mettere in sicurezza i minori presenti sulla nave il 20 agosto svilupperemo il premier annuncia Salvini stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possono votare nessun governo strano prima si vota meglio è Mollyl’hanno fatta per coerenza l’invito dei 5 Stelle mentre il reddito di cittadinanza di nuovo argomento di scontro un anno dopo Genova piangi 43 morti del crollo del ponte Morandi La loro è stata una morte ha detto Egle possetti presidente del comitato delle famiglie delle vittime alla cerimonia di commemorazione tra gli altri anche le presidente Mattarella colto da Claudio il premier Conte i vicepremier Di Maio e i vertici di autostrade si sono allontanati dopo la protesta dei familiari delle vittime non può pagare per le colpe di un manager sostiene topi in merito alla possibile revoca delle concessioni il ponte ridono domanda il procuratore capo con l’uomo armato che per ora si era barricato in casa saranno gli agenti di polizia in una cittadina a nord di Philadelphia È stato arrestato l’ho reso noto la polizia l’uomo ferito lievemente sei poliziotti nonostante i tentativi di intavolare una trattativa per la resa l’uomo si era sempre rifiutato di arrendersi aveva continuato di tanto in tanto a sparare non è chiaro ancora se alla fineso se sia stato catturato dalle forze speciali Il proprietario dello yacht nel qual è morto il manager siciliano Eugenio vinci per avvelenamento da monossido di carbonio sono stati arrestati per aver installato nella barca senza seguire le norme di sicurezza causando La fuoriuscita dei gas tossici si tratta secondo la polizia di un uomo di 23 anni e uno di 27 entrambi i croati i due figli del manager ancora ricoverato in gravi condizioni resta alta la tensione a Hong Kong La pulizia è tornato usare i gas lacrimogeni per disperdere un gruppo di manifestanti prossima Grazie radunarsi vicino alla chance Police Station nell’ambito della Hungry Ghost festival dopo il rifiuto di sgomberare e di fermare l’utilizzo dei laser contro l’edificio Intanto è scattato il divieto di manifestare in aeroporto Il tedesco nel secondo trimestre tornato Sottozero pesa la girata dei dati sul commercio internazionale il governo della cancelliera Merkel e sotto pressione per fornire uno stimolo di bilancia l’economia ma da Berlino si fa sapere che non sarannomisure aggiuntive in quanto la politica fiscale già espansiva intanto ci sono voci sull’addio anticipato del presidente di Deutsche Bank A achleitner dopo le pressioni dei soci in soddisfatti dell’andamento del gruppo un sequestro di persona è stato sventato a Torino agenti della squadra volante hanno bloccato dopo un inseguimento un furgone su cui si trovava una donna legata a dare l’allarme sono stati alcuni passanti a Piazza San Carlo Dalle prime indagini semi movente sia legato a un recupero crediti che parte dalla Germania tutti e tre gli arrestati sono di nazionalità tedesca 231 parte di un’agenzia di investigazioni è stata immessa in stato di fermo anche una quarta loro connazionale Trenitalia si è giudicata conforme Group è una gara per il franchise ferroviario della Costa occidentale inglese comprendente collegamenti Intercity Tra Londra Edimburgo Glasgow i servizi ad alta velocità da Londra Birmingham lo legge in una nota la nostra missione di crescere ulteriormente nel Regno Unito afferma Gianfranco Battisti amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane eranotizia buon proseguimento di Ascolta appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa