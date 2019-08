Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata auguri di un buon Ferragosto dalla redazione e da Francesco Vitale il Ministro della Difesa Elisabetta trenta non firma il divieto di ingresso chiesto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini e la nave di Open Arms con 147 migranti scordata distanza delle navi della marina militare entra in acque italiane arrivando davanti a Lampedusa è la stessa energia spagnola ad annunciarlo su Twitter dopo la minaccia di un nuovo decreto siamo finalmente al riparo non abbiamo permesso per entrare in porto una lunga notte ma alla fine ci avviciniamo cambiamo decisamente argomento a Passatore barricato in casa sarà un agente di polizia che lo avevano accerchiato prima di consegnarsi per la resa l’uomo atteso l’arrivo del suo avvocato ha la garanzia da parte degli agenti che non gli sarebbe stato fatto alcun male è stato così arrestato il responsabile delè venuta mysound yoga cittadina a nord di Philadelphia lo scontro a fuoco è scattato durante un blitz antidroga La politica non solo sui tempi per la sfiducia Conte Sultan del numero di parlamentari sul reddito di cittadinanza ora lo scontro tra gli ex alleati In Movimento 5 Stelle e lega si sposta anche sulla questione migranti dopo la decisione del TAR del Lazio di sospendere il divieto di ingresso in italiano e della openhab il responsabile del Viminale annunciato ricorso mentre il premier Conte che riferirà in Senato sulla situazione del Governo e la prossimo 20 agosto ha chiesto in una lettera di far sbarcare in serata Matteo Salvini intervento alla Svezia Dove è stato accolto anche la protesta ha ribadito un governo dei perdenti sarebbe una truffa irrispettosa e parliamo di Ferragosto ci sarà sole su quasi tutto il paese con temperature decisamente più fresca del ondata di caldo e afa dei giorni scorsi le uniche precipitazioni previste interesseranno l’area settentrionale soprattutto sui rilievi Alpini temperature massime326 e 33 ° 20 generalmente moderati e mari mossi torniamo all’estero il proprietario lo skipper dello yacht nel qual è morto il manager italiano Eugenio vinci per avvelenamento da monossido di carbonio sono stati arrestati per aver installato un motore nella barca senza seguire le norme di sicurezza causando La fuoriuscita dei gas tossici l’ho reso noto la polizia croata si tratta sempre secondo la polizia di un uomo di 23 anni e uno di 27 trambi croati i due figli del manager sono ancora ricoverato in gravi condizioni E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea che può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa