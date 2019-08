Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto davvero buono ferragosto da Francesco Vitale la nave Open Arms con 147 migranti a bordo è arrivata l’alba di stamattina nelle immediate vicinanze di Lampedusa diverse motovedette della Guardia di Finanza capitaneria di porto stanno monitorando i movimenti di liberazione dell’energia catalana che si è diretta verso L’isola delle Pelagie scortata da due navi militari dopo che il TAR del Lazio ha accolto un ricorso sospende divieto di ingresso nelle acque italiane risposto da bambini che abbiamo Al momento si era barricato per ora in casa sperando gli agenti di pulizie in una cittadina a nord di Philadelphia d’estate arrestato Lo ha reso noto la l’uomo che ha ferito lievemente sei poliziotti Genova ricorda le 43 vittime del crollo del ponte Morandi ville 14 agosto dello scorso annonel capannone della nuova Villanova del viadotto Polcevera da cerimonia per ricordare la tragedia e manifestare il cordoglio e la solidarietà della città ai parenti e alle vittime il proprietario dello yacht nel qual è morto il manager siciliano Eugenio vinci per avvelenamento da monossido di carbonio sono stati arrestati per aver installato il motore nella barca sempre seguire le norme di sicurezza causando La fuoriuscita dei gas vicino a reso noto la polizia croata si tratta secondo la pulizia di un uomo di 23 anni e uno di 27 entrambi i croati i due figli del manager sono ancora ricoverati in gravi condizioni di sport la fuga di notizie in merito al prossimo Approdo al Brescia di Mario Balotelli ha indotto il presidente Cellino ha proprio male il silenzio stampa su e del suo club fino alla prossima settimana informativa propria anzi in proprio di queste ore si legge in una nota della società Lombarda danneggiare il primo di mercato che il club potrebbe concludere e riduce le probabilità di successo di ogni iniziativa concludi il Brescia nelle comunie noi ci fermiamo qui appuntamento a più tardi buon proseguimento di Ascolta

