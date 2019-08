Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale vanno ritrovati l’ascolto Buon pomeriggio e buon ferragosto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ho preso questa decisione motivata da solide ragioni legali ascoltando la mia coscienza non dobbiamo mai dimenticare che dietro le polemiche di questi giorni ci sono bambini ragazzi che hanno sofferto violenza e abusi di ogni tipo la politica non può mai perdere l’umanità per questo non ho firmato così il Ministro della Difesa Elisabetta trenta respinge la richiesta di Salvini di ritirare il biglietto di ingresso nelle acque italiane la nave Open Arms Ministro dell’Interno le risponde umanità non significa aiutare trafficanti NG Fermi unità significa investire seriamente in Africa e non certo aprire i porti italiani la nave con 147 migranti a bordo è arrivato all’alba di questa mattina nelle immediate vicinanze di Lampedusa non abbiamo il permesso per entrare in porto precisa linea largo di Lampedusa le imbarcazioni ormeggiate sono due e si chiamano entrambe Open La prima è quella che ospita I migranti l’altro è un Veliero che fa da supporto ieri sera aveva disposto la sospensione del biglietto di ingresso nelle acque territoriali italiane della openam il Viminale aveva contestato la decisione proponendo un ricorso urgente al consiglio di stato nel contempo aveva predisposto un nuovo divieto di ingresso che non ha firmato Conte chiede di mettere in sicurezza e minori presenti solo nata il 20 agosto sfiduciare ma il premier annuncia Salvini stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possono votare nessun governo strano prima si vota meglio è Molly la poltrona lo faccia per coerenza e l’invito dei 5 Stelle mentre reddito di cittadinanza di nuovo argomento di scontro conosco molto bene il presidente è un grande leader che ha molto rispetto per il suo popolo e anche un bravo Mi non appare difficile o zero dubbi sul fatto che sei presidente si vuole risolvere rapidamente è umanamente il problema di Hong Kongincontro personale lo tweet il presidente americano Donald Trump A proposito delle crisi a Hong Kong suggerendo un incontro tra i due poi aggiunge che la Cina vuole Certamente un accordo commerciale degli Stati Uniti ma prima lasciamoli lavorare con Humanitas to hongkong l’uomo armato che per ora si era barricato in casa spara dagli agenti di polizia in una cittadina a nord di Philadelphia È stato arrestato Lo ha reso noto la l’uomo aveva ferito lievemente sei poliziotti nonostante i tentativi di intavolare una trattativa per la resa l’uomo si era sempre rifiutato di arrendersi aveva continuato di tanto in tanto sperare non è che ancora se la Titti arreso Silvia stato catturato dalle forze speciali voltiamo pagina un gruppo di milizia delle forze di Khalifa haftar bombarda con razzi Grad aeroporto mitiga di Tripoli uccidendo un lavoratore prendono altri due lo ha scritto su Twitter libyaobserver pubblicando anche una foto di una pizza dello Scalo con delle fiamme è solo l’ultimo di una serie di attacchi all’unica aeroporto funzionante a Tripoli voltiamo paginalo skipper dello yacht nel quale è morto il manager siciliano Eugenio vinci per avvelenamento da monossido di carbonio sono stati arrestati per aver installato motore della barca senza seguire le norme di sicurezza causando La fuoriuscita gas tossici si tratta secondo la pulizia di un uomo di 23 anni e uno di 27 entrambi i croati i due figli del manager sono ancora ricoverati in gravi condizioni nel secondo trimestre tornato pesa la giornata dei dati sul commercio internazionale il governo della cancelliera Merkel e sotto pressione per fornire uno stimolo di bilancia l’economia luna da Berlino si fa a sapere che non saranno adottate misure aggiuntive in quanto la politica fiscale espansiva intanto ci sono voci sull’addio anticipato del presidente di Deutsche Bank a Akinator dopo le pressioni dei soci in soddisfatti dell’andamento del gruppo un sequestro di persona è stato Torino agenti della squadra volanti hanno bloccato dopo un inseguimento un furgone su cui si trovava una donna legata a dare l’allarme sono stati alcuni passanti a Piazza San Carlo Dalle prime immagini sembra che momento si è legato un recrediti che parte dalla Germania tutti e tre gli arrestati sono di nazionalità tedesca due fanno parte di un’agenzia di investigazioni è stata messa in stato di fermo anche una quarta persona loro connazionale E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa