Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Ministro della Difesa Elisabetta trenta non firma il divieto di ingresso chiesto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini e la nave di openam sotto una bordo 147 migranti scortata distanza navi della marina militare è entrata in acque italiane arrivando davanti a Lampedusa La politica non può mai perdere l’umanità per questo non ho firmato ha detto il ministro trenta umanità non significa aiutare trafficanti energie risposta Salvini lunedì spagnola su Twitter precedentemente aveva annunciato dopo la minaccia di nuovo decreto siamo finalmente al riparo non abbiamo permesso per entrare in porto una lunga notte ma alla fine ci avvisi Cambiamo argomento si acuisce lo scontro tra lega e Movimento 5 Stelle gli ormai ex alleati di governo sono in disaccordo su tutto il terreno di battaglia di Ferragosto dopo il botta e risposta sul reddito didella vicenda della nave Open Arms il 20 agosto si riduce Remo il premier ha annunciato il leader del Carroccio Matteo Salvini stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possono votare nessun governo strano prima si fa meglio è aggiunto Salvini riferendosi al ipotetica Alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle dei pentastellati invece vorrebbero evitare un nuovo appuntamento elettorale molli la poltrona lo faccia percorrenza dicono riferendosi al Ministro dell’Interno urne non utile in questo momento anche per l’ex premier e ex segretario PD Matteo Renzi andiamo all’estero un aereo passeggeri Russo è stato costretto che stamattina un atterraggio d’emergenza vicino all’aeroporto zukowski di Mosca il bilancio e di 23 morti inclusi 9 bambini la Airbus del Ural Airlines aveva a bordo 226 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio era Decollato sinferopoli in Crimea durante il decollo si è imbattuto in uno stormo di uccelli infarto provocato un malfunzionamento dei motori che ha costretto il pilota un atterraggio d’emergenza in un campo di grano a un chilometro23 persone sono state portate in ospedale portiamo ancora pagina Il proprietario è lo skipper dello yacht nel qual è morto il manager siciliano Eugenio vinci per avvelenamento da monossido di carbonio sono stati arrestati per aver installato motore nella barca senza seguire le norme di sicurezza causando La fuoriuscita dei gas tossici l’ho reso noto la polizia croata di arrestati sarebbero un uomo di 20 anni uno di 27 entrambi i croati Intanto i tuoi figli di 5 14 anni del manager morto durante le vacanze in Croazia sono ancora ricoverati in gravi condizioni parliamo ora di scuola sono tanti provvedimenti che potrebbero essere Metti il rischio della crisi di governo uno di questi la lotta al precariato cronico della scuola e la conseguente stabilizzazione degli insegnanti con almeno tre anni di servizio su questo punto torno della scuola ANIEF in risposta Un posto del senatore leghista Mario Pittoni presidente della commissione cultura a Palazzo Madama e responsabile istruzioni del partitocena particolare Marcello Pacifico presidente del sindacato Nazionale anni portati avanti dal nuovo governo sia che ti ha un governo di transizione sia che sia un governo di scopo di legislatura perché sono azione di provvedimenti intrapresi cosa si potrà portare avanti Certamente nel poter mettere qualche più avanti il rinnovo dei contratti perché l’iPhone dice purgotti erano stati stanziati così come potrà essere erogata l’indennità di vacanza contrattuale ed Arti 1 luglio appartamenti dello 0,7 ancora ricoperte di €80 quello che invece non ci potrà essere sarà il segreto è tutto quanto concordato dal governo con i sindacati a Palazzo Chigi il 26 aprilealtre cifre che continui a ribadire si possono fare addirittura raddoppiando quello che si pensava perdendo i soldi dai tagli della legge 133 del 2008 addirittura portadocumenti €200 per ognuno educatore a docente ma salta anche il piano definito poco consistente in risolutivo non avrebbe risolto il problema del precariato questo non vuol dire che il nuovo governo che adottare alcuni determinazioni per fare che cosa per il doppio canale alle graduatorie d’istituto e quindi risultare Dove nasce il problema è cambiato qualcosa in giro dei vecchi concorsi espresso anche in altre regioni e per Organico di fatto e organico di diritto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa