Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno buon Ferragosto migranti Ho preso questa decisione motivata dalle solide ragioni legali ascoltando la mia coscienza non dobbiamo mai dimenticare che dietro le polemiche di questi giorni ci sono bambini ragazzi che hanno sofferto violenza e abusi di ogni tipo così il Ministro della Difesa Elisabetta trenta respinge la richiesta di Matteo Salvini di reiterare il divieto di in acque italiane alla nave Open Arms la politica aggiunge non può mai perdere l’umanità per questo non ho firmato la replica del ministro Salvini che risponde umanità significa aiutare trafficanti ivng per me Humanitas significa investire seriamente in Africa e non accerta aprire i porti italiani Intanto la nave torna 147 migranti a bordo è arrivata all’alba di questa mattinanelle immediate vicinanze di Lampedusa ma non ha il permesso per entrare in porto precisa alla NG al largo di Lampedusa le imbarcazioni ormeggiate sono due si chiamano entrambe Open Arms La prima è quella che ospita I migranti l’altra un Veliero che fa da supporto ieri il TAR aveva disposto la sospensione del divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane della Open Hearts il Viminale aveva contestato la decisione propone ricorso urge Consiglio di Stato nel contempo aveva predisposto un nuovo divieto di ingresso che poi il ministro trenta non ha firmato Conte chiede di mettere in sicurezza i minori presenti sulla nave l’economia LP tedesco nel secondo trimestre tornato Sottozero pendant la gelata dei dati sul commercio internazionale il governo della cancelliera Merkel e sotto pressione per fornire uno stimolo di bilancia l’economia ma da Berlino si sapete che non ne saranno adottate misure aggiuntive in quanto la politica fiscale già espansiva intanto ci sono voci sull’addio anticipato del presidente di Deutsche Bank dopo le pressioni dei soci insoddisfattilamento del gruppo buona notizia di cronaca in chiusura una sequestro di persona è stato sventato a Torino agente hanno bloccato dopo un inseguimento un furgone su cui si trovava una donna legata a dare l’allarme sono stati alcuni passanti a Piazza San Carlo Dalle prime indagini sembra che il movente sia legato ad un recupero crediti che parte dalla Germania tutti e tre gli arrestati sono di nazionalità tedesca dove fanno parte di un’agenzia di investigazioni è stata messa in stato di fermo anche una quarta persona loro connazionale e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa