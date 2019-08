Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il 20 agosto sfiducia e Remo il premier annuncia Matteo Salvini stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani passano o nessun governo strano prima si vota meglio è mandi la poltrona lo faccia per coerenza l’invito dei 5 Stelle mentre il reddito di cittadinanza e di nuovo al momento di scontro che se riconosco molto bene presidente cinese è un grande leader che ha molto rispetto per il suo popolo e anche un bravo uomo in un affare difficile ovvero dubbi sul fatto che se il presidente si vuole risolvere rapidamente il problema di Hong Kong può farlo incontro personale lo Twitta il presidente americano Trump A proposito della crisi ad Hong Kong suggerendo un incontro tra i due leadergelatina vuole Certamente un accordo commerciale con gli Stati Uniti ma prima lasciamoli lavorare Sottolinea con umanità su Hong Kong abbiamo proprio negli Stati Uniti l’uomo armato che per ora si era barricato in casa quando gli agenti di polizia in una cittadina a nord di Philadelphia in Pennsylvania è stato arrestato il riso nato la polizia aveva ferito lievemente sei poliziotti nonostante i tentativi di intavolare una trattativa per la resa sempre rifiutato di arrendersi è arrivato continuato di tanto in tanto a sparare non è chiara ancora se alla fine si è arreso fosse sia stato catturato dalle forze speciali ultime notizie in chiusura torniamo in Europa Il proprietario è lo skipper dello yacht nel quale è morto il manager siciliano Eugenio vinci per avvelenamento da monossido di carbonio sono stati arrestati per aver installato un motore nella barca senza seguire le norme di sicurezza causando La fuoriuscita dei gas tossici si tratta secondo la polizia di un uomo di 23 anni e uno di 20 Cent e entrambi i croati indefiniti del manager sono ancora ricoverati in gravi condizioni è tutto grazieci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa