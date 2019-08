Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buona dalla redazione studio Giuliano Ferrigno della nave Open Arms da parte di Matteo Salvini c’è stato un chiaro esempio di gelare collaborazione così il premier Giuseppe Conte non ce l’ha aperta indirizzata al suo ministro a cui agli sgoccioli di questa nostra esperienza di governo dice rimprovera troppi Traffic istituzionali non sono gli dice che la politica non è potevi ma il responsabile Perché il tema dell’immigrazione non si riduce ai porti chiusi tutti gli risponde con te ha fatto uno sfogo morale io devo rispondere con le leggi che stamattina il Ministro della Difesa Elisabetta trenta aveva spiegato il suo rifiuto di firmare la richiesta di Salvini di riproporre divieto di ingresso nelle acque italiane la nave Open Arms sospeso ieri dal Tar La politica non può mai perdere l’umanità le parole di 36interno le aveva risposto umanità non significa aiutare trafficanti NG aggiungendo su Open Arms siamo soli contro tutti gli italiani hanno bisogno di un governo forte anche il ministro Toninelli non ha firmato il secondo stop arrivato dal Viminale noi siamo la parte sera del governo le parole di Toninelli sta male torna 147 migranti a bordo è arrivata all’alba di questa mattina nelle immediate vicinanze di medusa ma non c’è il permesso per entrare in porto precisa lo LG permesso sul quale deve decidere ora la prefettura gli esteri conosco molto bene il presidente cinese XXIII su Twitter studente americano Donald Trump A proposito della crisi a un Kong suggerendo un incontro tra i due leader è un grande presidente che ha molto rispetto per il suo popolo dice Trump è anche un bravo uomo in un affare difficile Zero dubbi sul fatto che se il presidente XXIII vuole risolvere rapidamente umanamente il problema di hongkong può farlo poi aggiungi anche la cena Qual è certamente un accordo commercialecon gli Stati Uniti ma prima lasciamoli lavorare con umanità su puoi Kong e Pechino minaccia ritorsioni se vuoi scendere aumenterà i dazi sulle importazioni cinesi il primo settembre cinese ritornato che adotterà le contromisure necessarie senza fornire dettagli Trump aveva annunciato un aumento delle tariffe doganali del 10% entro il primo settembre Ma poi aveva deciso uno slittamento via Pechino nota meteo l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa