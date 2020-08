Ultime Notizie Roma del 15-08-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e sabato 15 agosto nuova ipotesi investigativa sulla morte di Viviana Parisi le DJ trovata senza vita sabato tra i boschi di Caronia è sulla scomparsa del figlio di 4 anni Gioele il bambino sarebbe morto nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada e poi la madre dopo aver nascosto il corpo si sarebbe suicidata accertamenti Sono in corso sull’auto della donna Chiunque abbia visto qualcosa dopo l’incidente nelle campagne si faccia avanti chiami la Polizia e io amo mio figlio lo voglio trovare questo l’appello drammatico lanciato tra i singhiozzi dal padre del bimbo Daniele Mondello e Aumentano i casi di contagi 574 24 ore in maggior incremento del 24 giugno tre le vittime stretta sulle discoteche in arrivo e soppressione del governo alle regioni cercano di ridurre il danno Veneto ed Emilia Romagna Varano ordinanze gemelle da domani nei locali non potrà entrare più di metà della capienzaristorante obbligatorie le mascherine anche durante il ballo in caso di violazione prevista l’immediata chiusura del locale secondo la ministra Bellanova Italia Viva le discoteche sono rimaste aperte a giugno e luglio per risponde qualche lobby è inaccettabile dice girare in Puglia 5 giovani tra i 20 e i 22 anni gli iscritti del MoVimento 5 Stelle aprono nel voto sul rosso al terzo mandato per i sindaci anche alle alleanze con partiti tradizionali due poi si ti passano col 80% il 60% dei Sì la fluenza è stata inferiore a 30.000 persone passa la linea dei Big di Maio e fico in testa si può fare il tema del ricordo con il PD alle regionali a settembre magari a partire dalle marche dove però il candidato 5 stelle Si oppone Zingaretti apprezza il voto sulle alleanze ma precisa che il PD non so se era mai la ricandidatura della raggi ora avanti a testa alta la sindaca dopo il voto iniziano vera dice Di Maio l’INPS vittima non carnefice nella vicenda del bonus covi dei Deputati vice presidente tridico alla camera quanti nomi dei politici che hanno ricevutose non si sono auto denunciati abbiamo investito il grande che ha scritto una nota sulla quale è in corso una profondamente ha spiegato tridico che ribadisce le notizie non sono usciti da me errori sul bonus La priorità era pagare ha risposto i ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno trovato un accordo per sanzione incontro i responsabili delle violenze sui manifestanti di brogli elettorali Bielorussia nelle prossime settimane l’adozione formale linea dura è stata sollecitata dalla devo andare dalla Germania mentre binck Cerca il dialogo Svetlana dicano Sky al leader dell’opposizione preme per l’istituzione di un consiglio per la transizione dei poteri emergono intanto storie raccapriccianti di torture sulle persone fermate negli scontri nel centro di isolamento di via a Christine il carcere degli orrori costa la cancelliera Merkel gli Stati Uniti formalizzano la vendita di zf 16 a Taiwan in una mossa destinato ad alzare la tensione tra Washington e Pechino Taiwan riporto di media americani ha formalmente firmato l’accordo per acquistare 66 F16 si tratta della prima vendita di jet da combattimentoda quando è presidente George Bush aveva dato il via libera a quella di 150 x 16 nel 1992 Donald Trump firma il decreto che obbliga bytedance a vendere le attività americane di Tik Tok entro 90 giorni il decreto seguire indagine condotta dal committee on Foreign investment in the u.s.a. che Esamina le acquisizioni di attività americana da parte di investitori stranieri la cinese bytedance ha acquistato musical.ly nel 2017 Lauretta Tik Tok lo sport clamoroso al da Luz di Lisbona il Bayern Monaco ha annichilito il Barcellona di Messi travolgendo l’opera 82 nella partita valida per i quarti di finale di Champions League un’umiliazione senza precedenti che al 99% costerà il posto al tecnico dei blaugrana sei doppiette di Muller in avvio e di cutigno nel finale anche di perisic e Lewandowski per i catalani impari è momentanea usato gol di Alaba e gol del 24 di Suarez nella ripresa tedeschi in semifinale controclassi di guardiola e Lione di Garcia ed è tutto buon proseguimento di ascolto puntamento A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa