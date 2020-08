Ultime Notizie Roma del 15-08-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata buon ferragosto da Francesco Vitale apriamo il coronavirus a 574 nuovi contagi 3 decessi in Italia nelle ultime 24 ore lo metto più alto del 24 maggio in 252809 hanno contratto il virus in Lombardia o morto 97 nuovi casi Veneto prima regione per aumento di nuovi casi discoteche stretta di Ferragosto similia Romagna e Veneto da domani in vigore le ordinanze dei governatori numero massimo di persone non superiore al 50% della capienza ordinaria obbligo di mascherina anche durante il ballo pena la chiusura immediata della struttura Bonacini Zaia i giovani che abbiamo responsabilità e pazienza non si possono applicare gli sforzi fatti finora il caso della DJ morta spunta l’ipotesi incidente suicidio per la morte di gioia nelle verifiche sull’auto si Cercano testimoni appello del maritoAmò Gioele Aiutatemi a trovarlo i vigili del fuoco stanno ispezionando un pozzo poco meno di un chilometro dal luogo del ritrovamento del corpo di Viviana Parisi diverse squadre sono al lavoro con i mezzi usare per arrivare a fino al fondo del Pozzo fino a questo momento senza risultato la tesi dell’incidente suicidio Quindi per la morte del piccolo Samuele Tik Tok Trump Ordina a vendere l’attività negli Stati Uniti me lo ordini esecutivo la società cinese dovrà distruggere tutte le copie dei dati di Tik Tok legate agli utenti americani E informare il commette un ragno investimento una volta conclusa l’operazione rimaniamo all’estero il consiglio di sicurezza dell’ONU respinge la risoluzione americana per prolungare l’embargo alla vendita di armi all’iran alla ferma il segretario di stato nel Pompeo il consiglio di sicurezza ha fallito agire in modo deciso in difesa della Pace e della sicurezza internazionale e questo è imperdonabile a ferma Pompeo sottolineando che il consiglio di sicurezza ha respinto gli appelli diretti estenderle embargo le armi da numerosidel Medio Oriente ed è tutto buon proseguimento di ascolto la linea può tornare la schiena

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa