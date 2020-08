Ultime Notizie Roma del 15-08-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un buon ferragosto da Francesco Vitale Apri con il coronavirus 574 nuovi contagi 3 decessi in Italia nelle ultime 24 ore un aumento più alto dal 24 maggio in 252809 hanno contratto il virus in Lombardia un morto e 97 nuovi casi Veneto la prima regione per aumento di nuovi casi la cronaca discoteca che stretta di Ferragosto su Emilia Romagna e Veneto da oggi in vigore le ordinanze dei governatori numero massimo di persone non superiore al 50% della capienza ordinaria obbligo di mascherina durante il ballo che nella chiusura immediata della struttura Bonacini Zaia i giovani chiediamo responsabilità e pazienza non si possono vanificare tutti gli sforzi fatti finoraLari sei morta smontare ipotesi incidente suicidio per la morte del piccolo Gioele verifiche sull’auto si Cercano testimoni l’appello accorato del marito amo Gioele Aiutatemi a trovarlo i vigili del fuoco stanno ispezionando un posto poco meno di un chilometro dal luogo del ritrovamento del corpo di Viviana Parisi diverse squadre sono al lavoro con i mezzi user per arrivare fino al fondo del Pozzo fino a questo momento senza risultato la tesi e la Come dicevamo dell’incidente suicidio per la morte del piccolo Gioele Tik Tok Trump ordina bytedance di vendere l’attività negli Stati Uniti secondo il nuovo ordine esecutivo la società cinese dovrà distruggere tutte le copie dei dati di Tik Tok legate agli utenti americani E informare il commette un forno invece mentre per una volta che è stata conclusa l’operazione andiamo in Iran nei 75 anni di storia delle Nazioni Unite gli Stati Uniti non sono mai stati così isolati l’ho scritto su Twitter il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano abbas mousavi A proposito della bocciatura del consiglio di sicurezza deldella risoluzione americana per prolungare le Bargo dalla vendita di armi all’iran il regime americano deve imparare dai suoi fallimenti smetterla di umiliarsi alle nazioni unite altrimenti sarà isolato ancora di più aggiunto ed è tutto noi ci risentiamo più tardi ancora l’augurio di una buona giornata Un buon Ferragosto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa