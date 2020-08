Ultime Notizie Roma del 15-08-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale sabato 15 agosto Buon pomeriggio Buon ferragosto da Francesco Vitale da tutta la redazione coronavirus Italia salgono i contagi gravi 5 giorni in Puglia preoccupa la giornata di oggi di Ferragosto continua a salire il numero di contagi di da coronavirus sta anche nel nostro paese i nuovi casi registrati nella giornata di ieri sono stati 574 massima attenzione per la giornata odierna intensificati i controlli negli aeroporti ma mancano ancora i tamponi e tessera PD nonostante l’ordinanza firmata dal ministro speranza in Puglia 5 giovani tra i 20 Ei 30 anni dopo aver contratto il covid-19 sono ricoverati negli ospedali pugliesi in condizioni severe quindi un Ferragosto senza farò gli assembramenti sono vietati nuovi focolai dal Veneto alla Calabria contagi di ritorno dalle marche all’abruzzo abbiamo parlato anche deigiovani pugliesi che si trovano in condizioni serie dal Brasile alla Russia i 10 Paesi con più contagi in 24 ore secondo quanto riporta lo emesse nei dati aggiornati e ieri 14 agosto in testa c’è ancora Bibbia che ha registrato quasi 65 mila nuovi casi in un giorno poi gli Stati Uniti il Brasile tra le 10 nazioni più colpite seguono Colombia Perù Argentina e Spagna cronaca nuove ipotesi degli inquirenti Gioele sarebbe morto nell’incidente spuntano nuova pista investigativa secondo gli inquirenti Gioele potrebbe essere morto nell’incidente avvenuto sull’autostrada messina-palermo e la donna in preda alla disperazione avrebbe nascosto il corpo del piccolo e poi si sarebbe tolta la vita si prevede un settembre caldo per governo e Parlamento tutti i dossier sono sul tavolo diversi i nodi da sciogliere dalla legge elettorale alle norme contro omofobia Montecitorio Palazzo Madama dovranno affrontare questioni complesse rinviate sia per l’emergenza coronavirus sia per evitare spaccature all’interno della maggioranza l’esecutivo a te su surecovery Fund andiamo all’estero milioni di voti per le elezioni presidenziali americane a novembre 2020 spediti via posta potrebbero non arrivare in tempo per essere conteggiati è la del servizio postale americano contenuto in una lettera spedita in luglio tutti gli stati secondo quanto rivelato dalle mesi mentre infuria la polemica tra il presidente americano da un’altra e i democratici sul voto via posta scadenze scritto nella lettera potrebbero essere incompatibili con i nostri servizi di consegna è in bici ha contattato tutti i 50 stati americani per sapere se avessero ricevuto la lettera 18 di inclusa Arizona floride Michigan hanno confermato di aver la ricevuta e l’hanno condivisa con l’emittente Vermont Swisscom che canta chi hanno dichiarato di non averla avuta le scadenze per la lettera trasmissione delle schede elettorali per posta sono incompatibili con gli standard di consegna del servizio postale scritto nella lettera firmata dal consigliere generale Thomas Marshall questa discrepanza che c’è il rischio chearrivino in tempo per essere conteggiati in base alle legge dei vostri stati si legge ancora nella missiva decine di milioni di americani hanno i requisiti per votare via posta alle presidenziali un bacino che a causa della pandemia di coronavirus in molti è aumentato ed è tutto buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa