Ultime Notizie Roma del 15-08-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la pulizia fermato due giovani un 22enne un ventisettenne con l’accusa di essere gli autori delle violenze e rapine del 10 e 12 agosto ai danni di tassisti milanesi i due che hanno precedenti erano in stazione a Milano Rogoredo e stavano partendo bordo di un treno diretto in Salento durante le rapine salivano in taxi chiedevano di essere portati a Quarto Oggiaro e poi aggredirono il tassista con un coltello Cambiamo argomento due giorni Dopo l’esplosione del caso sui giornali La manager russa Alexandra tu prova respinge le accuse di aver sottratto la figlia al padre per portarlo a Montecarlo non ho rapito mia figlia dice in un’intervista al Corriere della Sera all’osso in mente riportato a casa Ora lei è serena e sorride al contempo Lancia accuse al compagno mi ha messo le mani al collo ma mi ha fatto cadere Gioele il figlio di 4 anni viviParisi la dj trovata sabato senza vita tra i boschi di Caronia Messina potrebbe essere morto nell’incidente avvenuto in un’autostrada che ha preceduto la scomparsa della donna e del bambino investigatori non escludono Infatti 43enne dopo l’incidente abbia nascosto il corpo del piccoli si sia poi suicidata i nostri iscritti hanno chiaramente detto di voler evolvere facendo evolvere il movimento così Luigi Di Maio ministro degli Esteri e del MoVimento 5 Stelle in merito alla consultazione sul rosso in quasi 10 anni cambiato il mondo ed è cambiata l’Italia spiega non credo sia il momento di fare previsioni ma è evidente che ora si possono porre le basi anche per le comunali 2021 Spero che ci possa essere un’intesa complessiva ha detto e torniamo all’estero migliaia di bielorussi stanno scendendo nelle strade della capitale Minsk per una nuova protesta contro la rielezione del presidente Alexander lukashenko lo ha contattato un giornalista della France presse sul posto una grande folla si è ritrovata la vicino alla stazione della metropolitanaPucci scaglia in onore del manifestante ucciso durante le violenze della polizia parliamo ora di scuola del decreto a Gozzano neanche a Ferragosto si fermano le iniziative Ei progetti del sindacato ANIEF e sentiamo il presidente Marcello Pacifico un miliardo e €3000 molto importante molto importante per quello che devono fare i dirigenti scolastici con le attrezzature tra cui banchi Ma anche in più con quello che hai dato lizzato è un primo segnale da Continua a ribadire come sindacato è un segnale che va nella giusta direzione a condizioni che però se andiamo a risolvere una volta per tutte il problema del precariato Purtroppo nonostante i grandi numeri 100 mm di ruolo uno su due non sarà assunto nei ruoli per colpa di un sistemanon prevede neanche lo scorrimento delle nuove graduatorie le GPS che saranno utilizzate perché me le 200.000 supplenti ancora una volta il personale ATA Purtroppo sarà insufficiente per via di un decreto sul quello sul dimensionamento scolastico che da 15 anni ha privato la scuola di tante classi tanti insegnanti e Titta amministrativo su cui ci siamo impegnati col Governo col ministro Azzolina in un protocollo a rivedermi criteri e quindi non ci resta che metterci a lavorare per nel giro di un anno cambiare tutto o attraverso anche i soldi che arriveranno da recovery Found è molto importante però già da agosto avere questi aperture quindi noi presenteremo di nuovo e gli emendamenti al Decreto perché non si possa più pensare di lasciare tutte le cose come come sono abbiamo dei problemi aperti per i DSGA nonostante il concorso che sta finendosul 3D vacanze abbiamo problemi per il personale dell’ infanzia e primaria in cose diplomati magistrale Ma che gli insegnanti tecnico pratici abbiamo abbiamo dei problemi per gli insegnanti di sostegno e quindi sono tutto tutti canali aperti che devono essere definite non è che abbiamo quindi degli incontri specifici e poi devi andare avanti questo decreto agostano Fede tutto anche per questa edizione Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto

