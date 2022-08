Ultime Notizie Roma del 15-08-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esseri in primo piano le forze russe hanno effettuato oltre 22.000 attacchi subiti vi civile in Ucraina e circa 300 subito.it militari dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio scorso è nato il vice Ministro dell’Interno che ha precisato che tutto può diventare un obiettivo da attaccare dalle infrastrutture centri commerciali dalle scuole i siti del patrimonio culturale del paese prosegue intanto gli attacchi delle facce di Mosca ieri in seguito ai bombardamenti sono morti Tre ci vieni dalle 13 sono rimasti feriti nella regione di Donetsk altri 5 cv sono rimasti feriti questa mattina insieme da un bombardamento da parte delle forze russe nella città di kharkiv secondo le esigenze britanniche Intanto è probabile che Mosca sia in una fase di pianificazione avanzata per tenere un referendum il fantasma di Chernobyl a leggere infine su zaporizhia mentre tutto intorno Piovono case granate il presidente ucrainolischi accuse russi di ricatto atomico di continuare a barricarsi e a sparare dalla centrale nucleare più grande d’Europa facendo se ne scudo II chi è che le truppe di Mosca dovete del fiume di ripoll Sono in difficoltà che tagliate fuori mentre le nuove armi occidentali fornite a chi è quest’anno per ora solo rallentando l’avanzata già lenta dei russi andiamo in tale guerra la Cina ha reso Noto di avere condotto nuova esercitazioni militari D’Annunzio segue la riva sorpresa ieri nell’isola di una delegazione del congresso statunitense guidata dal Presidente del gruppo per l’Asia pacifica della commissione esteri del Senato americano a 12 giorni da quella fata dalla speaker della camera Nancy che provocato la dura risposta di Pechino Latina definito le esercitazioni un deterrente contro Washington è Taipei alla luce della visita sull’isola della delegazione del congresso americano torniamo in Italia la cronaca persone sono rimaste ferite nel corso di una rissa scoppiata poco prima dell’alba in viale Europa a Taranto ad una di queste a quanto sia presa è stato staccato il prezzo di un Lobo di un orecchio la lite avvenuta all’interno di un locale dei dentiall’esterno contagiando numero imprecisato di persone che si sono scambiati i colpi violentissimi fino all’arrivo delle forze dell’ordine un tarantino coinvolto nella lista è stato arrestato dalla polizia tu e dei feriti hanno riportato lesioni più se sono stati trasportati in ospedale in chiusura torna il campionato di calcio di Serie A e tornano anche i disservizi sulla piattaforma TV di dazzan che si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle partite del campionato italiano di calcio la polemica oltre che da tifosi arriva anche dai politici impegnati nella campagna elettorale interviene anche l’autorità per le garanzie nella comunicazione che fa sapere in una nota di avere chiesto alla piattaforma di streaming chiarimenti urgenti quanto accaduto e di provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera dell’autorità alcuni momenti di Blackout durante Lazio Bologna nel pomeriggio di domenica arrivato il comunicato della piattaforma per scusa della situazione che riguardava anche Salernitana Roma e Spezia Empoli sui social è partita la forte protesta dei tifosi inferociti anche per aumento del prezzo dell’abbonamento il primo regina è stato Mauro Berruto responsabile sport del PDmangiando una segnalazione al AGCOM Poi è arrivato anche il tweet di Carlo Calenda alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky ha scritto a poco sono servite delle scuse di dazzan e l’indicazione di una via alternativa al collegamento per i live era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le informazioni torna alla prossima edizione

