Ultime Notizie Roma del 15-08-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno primo piano Latina ritornato di avere condotto nuovo esercitazioni militari intorno a Taiwan l’annuncio se quella arriva a sorpresa ieri di una delegazione del congresso statunitense guidata dal Presidente del gruppo per l’Asia pacifica la commissione esteri del Senato americana 12 giorni da quella fatta dalla speaker della camera Nancy pelosi che ha provocato la dura risposta di Pechino la cena definito l’esercitazione un deterrente contro Washington e la luce della visita sull’isola della delegazione del congresso americano andiamo proprio negli Stati Uniti un uomo si è schiantato con la sua auto contro la cancellata di Capitol Hill a Washington ha iniziato a sparare poi si è suicidato notizie inizialmente divulgato dei media è stata confermata dalla polizia nessuna persona sarebbe rimasta ferita nello schianto L’auto ha preso fuoco mentre l’uomo stava scendendo hanno spiegato le forze dell’ordine non sembra un momento che ci siauno scambio poco con gli agenti intervenuti sul posto dopo aver sentito rumore degli spari il tutto è avvenuto intorno alle 4 del mattino al momento non sembra che la salita avesse intenzione di attaccare in particolare un membro del congresso chiuso per la pausa estiva torniamo in Italia la cronaca 4 persone sono rimaste ferite nel corso di una rissa scoppiata poco prima dell’alba in viale Europa a Taranto ad una di queste A quanto si è appreso è stato attaccato il pezzo di un robot vecchio la lite avvenuta all’interno di un locale degenerato all’esterno congiungendo il numero imprecisato di persone che si sono scambiati i colpi violentissimi fino all’arrivo delle forze dell’ordine un tarantino coinvolto nella rissa è stato arrestato da polizia tu hai dei periti hanno riportato lesioni più serie sono stati trasportati in ospedale in chiusura torna il campionato di calcio di Serie A e tornano anche i disservizi sulla piattaforma TV di dazzan che si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle partite del campionato italiano di calcio la polemica che dati Forse arriva anche dei politici impegnati nella campagna elettorale interviene anche l’autorità per le garanzie nella comunicazione che fa sapere in una nota di averepiattaforma di streaming chiarimenti urgenti su quanto accaduto e di provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera dell’autorità alcuni momenti di Blackout durante Lazio Bologna nel pomeriggio di domenica arrivato il comunicato della piattaforma per scusarsi della situazione che riguardava anche salernitana-roma estetica Empoli sui social è partita la forte protesta dei tifosi inferociti anche per aumento del prezzo dell’abbonamento il primo stato Mauro Berruto responsabile sport del PD annunciando una segnalazione alla AGCOM Poi è arrivato anche il tweet di Carlo Calenda alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky ha scritto a poco sono le scuse di Tarzan e l’indicazione di una via alternativa al collegamento per i live è la l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa