Ultime Notizie Roma del 15-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono sbarcati a Lampedusa 82 migranti della Auchan Viking dopo che l’Italia ha segnato quello dell’isola come porto sicuro la nave di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere in Italia rimarranno 24 profughi degli 82 a bordo gli altri andranno in Germania Francia Portogallo e Lussemburgo siamo accoglienza ma non stupidi Mi dici il Sindaco di Lampedusa Salvatore martello biking era più vicino a Porto Empedocle per il segretario della Lega Matteo Salvini questi sono matti e la resa è la fine della propaganda ribatte su Twitter il capo delegazione del PD Dario Franceschini vigilia di un possibile incontro sul nucleare tra Donald Trump è il presidente iraniano Hassan rohani gli Stati Uniti puntano il dito contro Teheran per gli attacchi con droni contro due importanti Industrie petrolifere esaudite ufficialmenteindicati da ribelli yemeniti alleati della Repubblica islamica ma per il segretario di stato americano Mike Pompeo non c’è alcuna prova che gli attacchi siamo arrivati dallo Yemen e accusa direttamente lì intanto Riad ha fermato temporaneamente la produzione Nelle raffinerie colpite interrompendo circa metà della produzione totale della società gli Stati Uniti si dicono pronti a impiegare le riserve petrolifere strategiche Se necessario per compensare qualsiasi interruzione dei mercati petroliferi una manovra restrittiva sarebbe controproducente ha detto lei così il ministro dell’economia Gualtieri questo governo aggiunto ti batte delle regole che comprendono anche il pieno uso della flessibilità Conte annuncia chiederò l’esclusione degli investimenti Verdi dal calcolo del deficit hotel Sulla revisione del patto di stabilità dobbiamo evitare uno scenario in cui Apriamo la discussione sulla legislazione senza sapere come chiuderla ha detto il vicepresidente della commissione europea Val di Salvini rilancia il sistema maggioritariocontro l’inciucio tra PD e Movimento 5 Stelle il segretario della Lega ha proposto un referendum per cambiare la legge elettorale renderla totalmente maggioritaria come quella ferita ci vediamo di mandarmi a casa il prima possibile al leader della Lega incontrando amministratori locali del Carroccio nel mirino dei leghisti finisce anche Sergio Mattarella questo Presidente della Repubblica mi fa schifo mi fa schifo chi non tiene in conto del 30% dei cittadini questo lo sfogo del deputato leghista Vito Comencini intervenendo all’assemblea della Lega giovani che abbiamo ancora argomento la Casa Bianca ha ufficializzato che hamza Bin Laden Osama Bin Laden è stato ucciso in un’operazione antiterrorismo americano tra paganizza metà chi la perdita di AMSA Milano non sono priva al-qaida dell’abilità di un’importante leadership e della connessione a suo padre mammina importante attività operative del gruppo si legge nel comunicato l’uccisione del figlio del fondatore di al-qaida era trapelata fine luglio da fonti americaneliquido la questione dei report sui viadotti Spea Engineering ha disposto la sospensione immediata dell’incarico di 4 dipendenti in CDA dispersi il reso disponibile a rimettere il proprio mandato mentre una nuova riunione convocata per martedì Autostrade per l’Italia sospesi Due dipendenti coinvolti nel procedimento di falso sui viadotti di pezzetti e Paolillo una strada è stato convocato lunedì bene Torno a sapere se le iniziative necessarie salvaguardia della credibilità Di Maio Ha ribadito la volontà di revocare le concessioni ai Benetton Andrea Ferrara via con madrigale senza suono vince la 57a edizione del premio Campiello lo scrittore ha avuto 73 voti sui 277 arrivati dalla giuria Popolare di 300 lettori anonimi al secondo posto Giulio cavalli con carnaio che ha avuto 60 voti Paolo colagrande con la vita dispari 54 voti al quarto posto con un piccolo distacco Laura pariani con il gioco di Santa oca con 52 voti All’ultimo posto Francesco Pecoraro con lo stradoneMo ti porti in chiusura l’Inter batte l’Udinese di misura dopo aver giocato con l’uomo in più larga parte della partita per l’espulsione di de Pol autore di un fallo di reazione e si porta temporaneamente al primo posto in classifica partita senza reti a Firenze tra la Juve delle rientranze sarri è una convincente Fiorentina il Napoli liquida La Samp con una doppietta di Mertens nella prima partita in casa della stagione oggi in campo le altre per il MotoGP Maverick vignales parte in pole a San Marino era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso è appuntamento a più tardi

