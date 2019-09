Ultime Notizie Roma del 15-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale un Ben ritrovati all’ascolto della relazione da Francesco Vitale in studio è stata una nottata di sbarchi quella che si è registrata Lampedusa mentre cominciava il trasbordo Dei migranti dalle nave Ocean Waiting altri 78 sono giunti in un barcone soccorso dalle motovedette della Guardia di Finanza mentre 21 sono stati intercettati direttamente a terra dopo essere sbarcati sulla spiaggia dell’isola dei conigli sono invece ancora in corso le ricerche 6 persone segnalate sul Isolotto disabitato di Lampione dalla Auchan biking di SOS Mediterranee Medici Senza Frontiere che mi giorni scorsi aveva soccorso complessivamente 84 naufraghi sono sbarcati circa la metà delle persone a bordo tutti sono stati accompagnati nello sport dell’isola il sindaco dell’isola Total martello ieri avevo spiegato un trasferimento rapido tutti I migranti sulla terrafermaun patto civico per l’Umbria questa la proposta che il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio Lancia in vista delle regionali in Umbria tutte le forze politiche si legge facciano un passo indietro lascino spazio ho una giunta civica che noi sosteniamo solo con la presenza in consiglio regionale senza pretese di assessorati ognuno ancora con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico fuori dalle appartenenze partitiche con un programma comune e alla vigilia di un possibile incontro sul nucleare tra Donald Trump è il presidente iraniano Hassan rohani gli Stati Uniti puntano il dito contro te erano per gli attacchi con droni con importanti Industrie petrolchimiche esaurite ufficialmente rivendicati da ribelli Vieniti alleati della Repubblica islamica ma per il segretario di stato americano Mike Pompeo non c’è alcuna prova che gli attacchi siano arrivati dallo Yemen è accusato direttamente l’iran intanto Riad ha fermato temporaneamente la produzione nelle dura finirei colpita interrompendo circa metà della produzione totale della società gli Stati Uniti si dicono pronti a impiegare le riserve petrolifereSe necessario per compensare qualsiasi interruzione dei mercati petroliferi centinaia di manifestanti si sono radunati davanti alla sede del consolato britannico a Hong Kong chiedendo a gran voce il sostegno della comunità internazionale a loro proteste mobilitazione per le riforme democratiche i dimostranti sventolano bandiere britanniche cantano l’inno nazionale scandiscono slogan come Bretagna salva un Kong Hong Kong fu una colonia britannica dal 1841 al 1997 quando torno sotto la sovranità cinese voltiamo pagina seggi aperti oggi in via partire dalle 8 del mattino fino alle 18 ora locale saranno le 19 in Italia per eleggere il secondo presidente della Repubblica suffragio universale diretto a scegliere tra 24 candidati sono chiamati circa 7,88 milioni di elettori verrà eletto chi supererà il 50% più una delle preferenze altrimenti è previsto un secondo turno con i due migliori classificati che verrà fissato al più tardi Il 13 ottobre sono circagli agenti di polizia e militari impiegati per garantire la sicurezza nella giornata del voto che sono stati identificati 44 dei corpi trovati fatti a pezzi e sepolti in un pozzo nello stato messicano digerisco lo riferisce la scoperta risale giorni scorsi ma soltanto nelle ultime ore gli esperti sono stati in grado di risalire all’identità di alcuni dei corpi decine chiusi in 119 sacchi neri e sotterrati nei campi poco fuori città di guadalaiara i resti umani sono stati individuati dopo che residenti hanno cominciato a lamentarsi per il cattivo odore nella zona nello stato di jalisco Opera una delle più violente gruppi criminali messicani legato al traffico di droga Andrea tarabbia con madrigale senza suono vince la 57a edizione del premio Campiello lo scrittore ha avuto 73 voti sui 277 arrivati dalla giuria Popolare di 300 elettori al secondo posto Giulio cavalli carnaio che ha avuto 60 voti al terzo Paolo colagrande la vita dispari 54 voti al quarto posto con un piccolo distacco Laura pariani con il gioco di50 minuti e all’ultima foto Francesco Pecoraro con lo stradone 38 voti porta in chiusura e l’Inter batte l’Udinese 10 dopo aver giocato con l’uomo in più larga parte della partita per l’espulsione di De l’autore di un fallo di reazione e si porta temporaneamente al primo posto in classifica partita in serie B a Firenze per la Juve delle rientro anche fare la Fiorentina il Napoli liquida La Stampa con una doppietta oggi in campo le altre era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

