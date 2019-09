Ultime Notizie Roma del 15-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio in apertura due impianti delle colosso petrolifero Saudita aramco nell’est del paese Sono stati attaccati dei droni l’offensiva è stata rivendicata dai ribelli Audrey dello Yen sostenuti dall’ Iran che hanno parlato di 10 aerei senza pilota Mentre per il Ministero dell’Interno deviata erano soltanto due è stato un vero e proprio bagno di folla quello che Matteo Salvini e ricevuto a Pontida la vigilia dell’ attesa per me se l’è vista che come ogni anno si svolge in provincia di Bergamo durante l’assemblea dei giovani ieri il segretario federale incazza l’abbraccio del suo popolo e rilancia la sfida al governo giallo rosso sul fronte della legge elettorale non c’è un referendum contro il ritorno del proporzionale Intanto però scoppia la polemica per le parole del deputato Comencini somma sorella questo Presidente della Repubblica mi fa schifo voltiamo anpagina anticipiamo la pagina sportiva a tre su tre per l’Inter di Conte a cui basta un colpo di testa di sensi per portarti a casa i tre punti contro l’Udinese è la vita virtuale della classifica al trentacinquesimo primo tempo l’episodio chiave del match scintille tra Candreva e De Paul che colpisce in faccia il numero 87 dell’Inter il numero 10 dell’Udinese viene espulso lasciando in 10 gli uomini di Tudor 43esimo l’Inter approfitta della superiorità numerica arriva il gol di sensi di testa tua il secondo tempo e più equilibrato con una prima grande occasione di lasagne per l’Udinese che Handanovic parata problemi pochi minuti dopo una grande occasione capita sui piedi del neo-entrato Sanchez foto alla grande dagli interisti molto però sono un intervento prodigioso gli nega la gioia del goal all’esordio il punteggio non cambia più nonostante la stagione era giusto finisce 1 a 0 torniamo all’estero rehadapt fermato temporaneamente la produzione nelle due raffinerie esaudite della rampa oggetto di attacchi condronil rivendicati da ieriminuti interrompendo circa metà della produzione totale della società l’ho reso noto il Ministero dell’Energia Saudita la decisione aggiunto porterà lo stop di circa 5,7 milioni di barili al giorno pari al 50% della produzione complessiva è tutto buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa